George Russell (4°/Mercedes): "Un boccone amaro da ingoiare".

Il pilota della Mercedes George Russell ha conquistato il quarto posto nella gara sprint in Brasile, ma è arrivato a oltre 25 secondi dal vincitore. "Non siamo troppo ottimisti", dice, guardando al prossimo GP.

Lo sprint all'Autódromo José Carlos Pace di San Paolo ha avuto un inizio promettente per George Russell. Il pilota della Mercedes è partito dalla quarta posizione in griglia, in seconda fila, e ha superato rapidamente Sergio Pérez. Ha poi superato il poleman Lando Norris, che aveva già perso la testa della corsa a favore di Max Verstappen alla prima curva.

Ma con l'avanzare della gara, Russell non ha avuto alcuna possibilità contro i suoi diretti rivali e alla fine ha concluso al quarto posto dietro Verstappen, Norris e Pérez. Più che per la perdita di posizioni, Russell si è rammaricato per il grande distacco dal leader, visto che il pilota di punta ha tagliato il traguardo 25,879 secondi dopo il vincitore.

"È stato un boccone amaro da mandare giù", ha spiegato Russell nell'intervista a Sky Sports F1, visibilmente sconsolato. "Ed è stato anche piuttosto confuso. Purtroppo, tutto dipende dalle gomme e dalla possibilità di farle entrare nella giusta finestra di lavoro. Soprattutto negli ultimi due weekend di gara, nessuno ha capito quando le gomme funzionavano bene, ma alcuni sono stati comunque in grado di ottenere buone prestazioni, come la Ferrari nelle qualifiche della scorsa settimana".

"Abbiamo fatto progressi anche in termini di ritmo di gara, ma in volata la nostra velocità in assetto da gara improvvisamente non era più buona, e non ce lo aspettavamo. Avevamo più o meno il ritmo che mi aspettavo, solo che tutti gli altri erano nettamente più veloci", ha sospirato il 25enne, sottolineando in vista del suo distacco dal leader: "Non siamo mai stati così lontani".

"Ero a più di 25 secondi dal ritmo, e questo in una gara di 24 giri. Ciò significa che abbiamo perso più di un secondo al giro e questo è stato abbastanza sorprendente", ha ammesso Russell, che ha detto delle sue possibilità di successo nel prossimo GP di San Paolo: "Non so come andrà, non siamo troppo ottimisti ora, ma le condizioni dovrebbero cambiare e questo potrebbe ribaltare tutto. La differenza dovrebbe essere di tre gradi e non sembra molto. Ma con queste macchine e questi pneumatici è un mondo. Spero che questo giochi a nostro favore, ma ovviamente non è garantito".

San Paolo Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 giri in 30:07.209 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15° Alex Albon (T), Williams, +43.394

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min.

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945

Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01. Verstappen 499 punti

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05° Alonso 183

06° Norris 176

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14 Tsunoda 11

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 745 punti

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12