George Russell (4º/Mercedes): "Um remédio amargo para engolir"

O piloto da Mercedes, George Russell, ficou em 4º lugar na corrida de sprint no Brasil, mas terminou a mais de 25 segundos do vencedor. "Não estamos muito optimistas", diz ele, olhando para o próximo GP.

O sprint no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo, teve um início prometedor para George Russell. O piloto da Mercedes partiu do 4º lugar da grelha na segunda linha e rapidamente ultrapassou Sergio Pérez. De seguida, ultrapassou o pole setter Lando Norris, que já tinha perdido a liderança para Max Verstappen na primeira curva.

Mas à medida que a corrida avançava, Russell não tinha qualquer hipótese contra os seus rivais directos e acabou por terminar em quarto lugar, atrás de Verstappen, Norris e Pérez. Mais do que a perda de posição, ele lamentou a grande diferença para o líder, já que o piloto estrela cruzou a linha de chegada 25,879 segundos depois do vencedor.

"Foi uma pílula amarga para engolir", explicou Russell na entrevista à Sky Sports F1, visivelmente abatido. "E também foi muito confuso. Infelizmente, tudo depende dos pneus e se os conseguimos colocar na janela de trabalho correcta. Especialmente nos últimos dois fins-de-semana de corrida, ninguém entendeu realmente quando os pneus estavam a funcionar bem, mas alguns ainda foram capazes de ter um bom desempenho, como a Ferrari na qualificação da semana passada".

"Também progredimos em termos de ritmo de corrida, mas no sprint a nossa velocidade em corrida deixou subitamente de ser boa e não estávamos à espera disso. Tínhamos mais ou menos o ritmo que eu esperava, só que todos os outros eram significativamente mais rápidos", suspirou o piloto de 25 anos, enfatizando, em vista de sua diferença para o líder: "Nunca estivemos tão longe".

"Fiquei a mais de 25 segundos do ritmo, e isto numa corrida de 24 voltas. Isso significa que também perdemos mais de um segundo por volta, o que foi bastante surpreendente", admitiu Russell, que falou sobre as suas hipóteses de sucesso no próximo GP de São Paulo: "Não sei como vai ser, não estamos muito optimistas agora, mas as condições devem mudar e isso pode virar tudo de cabeça para baixo. A diferença deve ser de três graus e isso não parece muito. Mas nestes carros, com estes pneus, é um mundo. Espero que isso jogue a nosso favor, mas é claro que não é garantido."

São Paulo Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 voltas em 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04 George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15º Alex Albon (T), Williams, +43,394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:00.945

Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01. Verstappen 499 pontos

02º Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 745 pontos

02 Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12