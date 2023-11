Normativa sobre neumáticos 2024: decisión en Abu Dhabi

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1 desde 2021, afirma: "Estamos extendiendo nuestras antenas en todas las direcciones cuando se trata de hacer nuestro deporte más atractivo. Tenemos que probar nuevos formatos y permanecer abiertos a todo. Esto es especialmente cierto cuando se trata de sostenibilidad".

Junto con Pirelli, su socio de neumáticos en la Fórmula 1, Domenicali ha ideado un experimento: En los fines de semana de GP en Hungría e Italia (Monza), los pilotos sólo recibieron once juegos de neumáticos y no trece como es habitual.

Mario Isola, Jefe de Competición de Pirelli, explicó: "No parece mucho, pero si podemos hacer esto durante toda una temporada, ahorraremos en la producción, transporte y reciclaje de 3.500 neumáticos de competición."

Este formato especifica qué compuestos pueden utilizar los pilotos en los tres segmentos de clasificación: el neumático duro de la Q1 en la primera parte de la sesión final, el neumático medio de la Q2 en la segunda y el blando en la tercera. En caso de lluvia, la elección de neumáticos es libre. Están previstos seis juegos de neumáticos para la calificación, cinco para las tres sesiones de entrenamientos libres y dos para el Gran Premio en Hungaroring.

El resultado de Hungaroring y Monza: los equipos y los pilotos se adaptaron rápidamente, aunque algunos pilotos se quejaron de que esto significaba menos tiempo de conducción en los entrenamientos libres.



Pero el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, dijo: "No creo que la mayoría de los aficionados fueran conscientes de que estábamos utilizando una asignación de neumáticos diferente. El atractivo de la Fórmula 1 no ha disminuido en absoluto por ello".



Mario Isola opina: "Básicamente, este experimento ha sido un éxito. Todavía hay algunos detalles que tenemos que afinar, pero en general ha sido bueno".



Si la propuesta es aprobada por todos los órganos de decisión (Comisión de Fórmula 1, Consejo Mundial de la FIA) en el GP de Abu Dhabi (26 de noviembre), la Fórmula 1 correrá los fines de semana de GP convencionales con la nueva asignación de neumáticos en 2024.



Esto excluye los seis fines de semana sprint previstos para 2024. Aún no se ha decidido exactamente dónde correrá la Fórmula 1 en formato sprint el año que viene.





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 previsto para 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island