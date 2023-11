Règlement sur les pneumatiques 2024 : décision à Abu Dhabi

La Fédération internationale du sport automobile (FIA) et Pirelli, le fournisseur exclusif de la Formule 1, ont expérimenté sur le Hungaroring et à Monza une répartition différente des pneus. Une décision sera prise à Abu Dhabi sur la manière de procéder.

Stefano Domenicali, directeur général de la Formule 1 depuis 2021, déclare : "Nous déployons nos antennes dans toutes les directions lorsqu'il s'agit de rendre notre sport plus attractif. Nous devons essayer de nouveaux formats et rester ouverts à tout. Cela vaut tout particulièrement pour le thème de la durabilité".

En collaboration avec le partenaire de pneus de Formule 1 Pirelli, Domenicali a mis au point une expérience : Lors des week-ends de GP de Hongrie et d'Italie (Monza), les pilotes n'ont reçu que onze jeux de pneus et non treize comme d'habitude.

Le directeur de course de Pirelli, Mario Isola, a déclaré à ce sujet : "Cela semble peu, mais si nous pouvons faire cela sur toute une saison, nous économiserons la fabrication, le transport et le recyclage de 3500 rouleaux de course".

Dans ce format, les mélanges que les pilotes peuvent utiliser dans les trois segments de qualification sont prédéfinis - le pneu dur Q1 dans la première partie de la séance d'essais finaux, le pneu moyen Q2 dans la deuxième, le pneu tendre dans la troisième. En cas de pluie, le choix des pneus est libre. Six trains de pneus sont prévus pour les qualifications, cinq pour les trois entraînements libres et deux pour le Grand Prix sur le Hungaroring.

Le constat du Hungaroring et de Monza : les équipes et les pilotes se sont rapidement adaptés, même si certains pilotes ont critiqué le fait de disposer ainsi de moins de temps de conduite lors des essais libres.



Mais le chef de l'équipe McLaren, Andrea Stella, a déclaré : "Je pense que la plupart des fans n'étaient pas conscients du fait que nous avons roulé avec une autre répartition des pneus. Cela n'a en aucun cas diminué l'attrait de la Formule 1".



Mario Isola pense que "fondamentalement, cette expérience a réussi. Il y a encore quelques détails à peaufiner, mais dans l'ensemble, c'était bien".



Si la proposition est approuvée par toutes les instances décisionnelles (Commission de Formule 1, Conseil mondial de la FIA) dans le cadre du GP d'Abu Dhabi (26 novembre), la Formule 1 se présentera en 2024 sur les week-ends de GP traditionnels avec la nouvelle répartition des pneus.



Les six week-ends de sprint prévus pour 2024 ne seront pas concernés. Le lieu exact où la Formule 1 évoluera l'année prochaine en format sprint n'a pas encore été décidé.





Championnat du monde de Formule 1 prévu en 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island