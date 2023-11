Regolamento pneumatici 2024: decisione ad Abu Dhabi

Stefano Domenicali, CEO della Formula 1 dal 2021, afferma: "Stiamo allungando le antenne in ogni direzione quando si tratta di rendere il nostro sport più attraente. Dobbiamo sperimentare nuovi format e rimanere aperti a tutto. Questo è particolarmente vero quando si tratta di sostenibilità".

Insieme al partner Pirelli per i pneumatici di Formula 1, Domenicali ha ideato un esperimento: Nei weekend dei GP in Ungheria e in Italia (Monza), i piloti hanno ricevuto solo undici set di pneumatici e non tredici come di consueto.

Mario Isola, Responsabile Racing di Pirelli, ha spiegato: "Non sembra molto, ma se riusciamo a farlo per un'intera stagione, risparmiamo sulla produzione, sul trasporto e sul riciclo di 3.500 pneumatici da corsa".

Questo formato specifica quali mescole possono essere utilizzate dai piloti nei tre segmenti di qualifica: il pneumatico duro Q1 nella prima parte della sessione finale, il pneumatico medio Q2 nella seconda e il pneumatico morbido nella terza. In caso di pioggia, la scelta dei pneumatici è libera. Sono previsti sei set di pneumatici per le qualifiche, cinque per le tre sessioni di prove libere e due per il Gran Premio all'Hungaroring.

Il risultato dell'Hungaroring e di Monza: team e piloti si sono adattati rapidamente, anche se alcuni piloti si sono lamentati del fatto che ciò significava meno tempo di guida nelle prove libere.



Ma il boss della McLaren, Andrea Stella, ha dichiarato: "Non credo che la maggior parte dei fan fosse a conoscenza del fatto che stavamo usando una diversa distribuzione di pneumatici". Il fascino della Formula 1 non è diminuito in alcun modo".



Mario Isola ritiene: "Fondamentalmente, questo esperimento è stato un successo. Ci sono ancora alcuni dettagli che dobbiamo mettere a punto, ma nel complesso è stato un buon risultato".



Se la proposta sarà approvata da tutti gli organi decisionali (Commissione Formula 1, Consiglio Mondiale FIA) in occasione del GP di Abu Dhabi (26 novembre), nel 2024 la Formula 1 correrà nei weekend dei GP convenzionali con la nuova ripartizione degli pneumatici.



Questo esclude i sei weekend sprint previsti per il 2024. Non è ancora stato deciso dove esattamente la Formula 1 correrà in formato sprint il prossimo anno.





Campionato mondiale di Formula 1 previsto per il 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas