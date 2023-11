Regulamento Pneus 2024: Decisão em Abu Dhabi

Stefano Domenicali, Diretor Executivo da Fórmula 1 desde 2021, afirma: "Estamos a estender as nossas antenas em todas as direcções quando se trata de tornar o nosso desporto mais atraente. Temos de experimentar novos formatos e permanecer abertos a tudo. Isto é especialmente verdade quando se trata de sustentabilidade".

Juntamente com o parceiro de pneus da Fórmula 1, a Pirelli, Domenicali concebeu uma experiência: Nos fins-de-semana dos GP da Hungria e de Itália (Monza), os pilotos receberam apenas onze jogos de pneus e não treze, como é habitual.

O Diretor de Corridas da Pirelli, Mario Isola, explicou: "Não parece muito, mas se conseguirmos fazer isto durante uma época inteira, poupamos na produção, transporte e reciclagem de 3.500 pneus de corrida".

Este formato especifica quais os compostos que podem ser utilizados pelos pilotos nos três segmentos de qualificação - o pneu duro da Q1 na primeira parte da sessão final, o pneu médio da Q2 na segunda e o pneu macio na terceira. Em caso de chuva, a escolha dos pneus é livre. Estão previstos seis jogos de pneus para a qualificação, cinco para as três sessões de treinos livres e dois para o Grande Prémio no Hungaroring.

A constatação a partir do Hungaroring e de Monza: as equipas e os pilotos adaptaram-se rapidamente, mesmo que alguns pilotos se tenham queixado de que isso significava menos tempo de condução nos treinos livres.



Mas o chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, afirmou: "Penso que a maioria dos fãs nem sequer sabia que estávamos a utilizar uma distribuição de pneus diferente. O apelo da Fórmula 1 não foi diminuído de forma alguma como resultado".



Mario Isola acredita: "Basicamente, esta experiência foi um sucesso. Ainda há alguns detalhes que precisamos de afinar, mas no geral foi bom."



Se a proposta for aprovada por todos os órgãos de decisão (Comissão de Fórmula 1, Conselho Mundial da FIA) no GP de Abu Dhabi (26 de novembro), a Fórmula 1 irá correr em fins-de-semana de GP convencionais com a nova atribuição de pneus em 2024.



Isto exclui os seis fins-de-semana de sprint previstos para 2024. Ainda não foi decidido onde exatamente a Fórmula 1 irá correr em formato sprint no próximo ano.





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 planeado para 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas