Fernando Alonso : "Un podium serait possible

Fernando Alonso a terminé le sprint hors des points après le départ de la 15e place. En GP, il part nettement plus haut. Il n'exclut pas une place sur le podium, mais il sait qu'il lui faudra une course parfaite pour y parvenir.

Après avoir dû se contenter de la 15e place dans le shootout d'Interlagos, car l'Aston Martin d'Esteban avait besoin d'importantes réparations après sa mauvaise rencontre avec Esteban Ocon, l'Espagnol a montré un bon rythme dans le sprint. En tant que onzième, il a certes manqué la ligne des points. Il était néanmoins satisfait de sa performance, comme il l'a souligné après coup.

"C'était une course amusante, avec beaucoup d'action et de duels roue contre roue. Malheureusement, il n'y a pas eu de points, mais nous avions cette fois une bonne vitesse et la voiture semblait plus compétitive. C'est de bon augure pour le GP", a résumé le double champion du monde.

Le routinier de la Formule 1 pourra aborder le Grand Prix de São Paulo en quatrième position sur la deuxième ligne de départ, derrière le poleman Max Verstappen, la star de Ferrari Charles Leclerc et son coéquipier d'Aston Martin Lance Stroll. Il n'évalue toutefois pas ses chances de podium à un niveau trop élevé. "C'est possible, mais pour cela, nous devons faire une course parfaite", explique-t-il en réponse à une question.

"Mais Mercedes est toujours très rapide et Lando Norris l'est aussi. Il est donc probable qu'ils parviennent à les rattraper. Je m'attends à une course serrée et nous savons qu'il y a quelques voitures rapides autour de nous. Mais nous allons essayer de faire une bonne course et de ne pas faire d'erreurs. Si nous parvenons à monter sur le podium, ce sera fantastique, et si c'est un top 5, nous l'accepterons avec plaisir", a ajouté Alonso.

Sprint de São Paulo Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 tours en 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945

Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 499 points

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 745 points

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12