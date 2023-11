Fernando Alonso: "Il podio sarebbe possibile".

Fernando Alonso ha concluso lo sprint dalla 15ª posizione in griglia, fuori dai punti. Nel GP partirà molto più avanti. Non esclude un podio, ma sa che per farlo ha bisogno di una gara perfetta.

Dopo che Fernando Alonso si è dovuto accontentare del 15° posto nello shootout di Interlagos perché l'Aston Martin di Esteban necessitava di riparazioni approfondite dopo lo spiacevole incontro con Esteban Ocon, lo spagnolo ha mostrato un buon ritmo in volata. Ha mancato i punti all'undicesimo posto. Tuttavia, era soddisfatto della sua prestazione, come ha sottolineato in seguito.

"È stata una gara divertente, con molta azione e molti duelli ruota a ruota. Purtroppo non ci sono stati punti, ma questa volta avevamo una buona velocità e la macchina sembrava più competitiva. È un buon segno per il GP", ha riassunto il due volte campione del mondo.

Il veterano della Formula 1 partirà per il Gran Premio di San Paolo dalla seconda fila della griglia di partenza, in quarta posizione, dietro al poleman Max Verstappen, alla stella della Ferrari Charles Leclerc e al suo compagno di squadra dell'Aston Martin Lance Stroll. Tuttavia, il pilota non valuta troppo positivamente le sue possibilità di salire sul podio. "Sarebbe possibile, ma dovremmo fare una gara perfetta", ha spiegato in risposta alla domanda.

"Ma la Mercedes è ancora molto veloce e anche Lando Norris. Quindi probabilmente riusciranno a colmare il divario. Mi aspetto una gara combattuta e sappiamo che intorno a noi ci sono vetture veloci. Ma cercheremo di fare una buona gara e di non commettere errori. Se riusciremo a salire sul podio sarà fantastico, se invece arriveremo tra i primi cinque, lo accetteremo volentieri", ha aggiunto Alonso.

San Paolo Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 giri in 30:07.209 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15° Alex Albon (T), Williams, +43.394

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min.

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945

Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01. Verstappen 499 punti

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05° Alonso 183

06° Norris 176

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14 Tsunoda 11

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 745 punti

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12