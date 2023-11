Lando Norris (2º): "Fue un poco demasiado conservador"

La alegría del poleman en el sprint del Autódromo José Carlos Pace no duró mucho. Lando Norris se vio fuera de la cabeza a los pocos metros. El campeón Max Verstappen, que había salido junto a él desde la primera fila de la parrilla, superó al piloto papayo de Woking para colocarse en cabeza, que defendió hasta el final.

Norris, por su parte, tuvo que ceder ante George Russell poco después de perder el liderato en la primera vuelta. Aunque volvió a adelantar rápidamente al piloto de Mercedes, no pudo superar a Verstappen. Tras cruzar la bandera a cuadros, le preguntaron por la salida y explicó: "Tengo que volver a mirarlo, es algo que tenemos que investigar."

"Salí bien en la salida, pero luego la segunda fase de la salida no fue tan fuerte. Creo que he sido demasiado conservador. No me patinaban las ruedas, pero he ido demasiado sobre seguro. Tengo que mejorar eso para el GP", analizó la estrella de McLaren.

Norris se mostró autocrítico con la maniobra de adelantamiento de Russell: "Probablemente estaba un poco dormido. Pero después tenía un ritmo fuerte. Luego me fijé en Max, pero no fue suficiente. Pero me divertí y estamos hablando de uno de los mejores pilotos del mundo en uno de los mejores coches de la Fórmula 1 hasta ahora. No vamos a poder luchar de repente con Red Bull Racing en una pista en la que no esperaba ser tan rápido. Así que hemos tenido muchas sorpresas positivas".

São Paulo Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 vueltas en 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4.287 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13.617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08º Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15º Alex Albon (T), Williams, +43.394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01º Verstappen 499 puntos

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04º Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 745 puntos

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12