Lando Norris (2e) : "J'ai été un peu trop conservateur".

Le pilote McLaren Lando Norris a pu entamer le sprint à Interlagos depuis la meilleure place sur la grille de départ. Mais il a perdu la tête dès le premier virage. Il a donc décidé de regarder le départ de plus près.

La joie de la pole-setteuse pour le sprint sur l'Autódromo José Carlos Pace n'a pas duré longtemps. Après quelques mètres seulement, Lando Norris a perdu la tête de la course. Le champion Max Verstappen, qui s'était élancé à ses côtés depuis la première ligne de la grille de départ, a dépassé la course de Papaya de Woking et s'est ainsi emparé de la position de tête, qu'il a défendue jusqu'à l'arrivée.

Peu après avoir perdu la tête, Norris a dû s'incliner devant George Russell dans le premier tour. Il a rapidement dépassé le pilote Mercedes, mais il n'a pas pu dépasser Verstappen. Après avoir franchi le drapeau à damier, il a été interrogé sur son départ et a déclaré : "Je dois regarder à nouveau, c'est quelque chose que nous devons étudier".

"Je suis bien parti au début, mais la deuxième phase du départ n'a pas été aussi forte. Je pense que j'ai simplement été un peu trop conservateur. Mes roues ne patinaient pas, j'étais juste un peu trop en sécurité. Je dois améliorer cela pour le GP", a analysé la star de McLaren.

A propos du dépassement de Russell, Norris a fait son autocritique : "J'ai dû dormir un peu. Mais ensuite, j'avais un rythme soutenu. J'ai ensuite pris Max pour cible, mais ce n'était pas suffisant. Je me suis bien amusé et nous parlons ici de l'un des meilleurs pilotes du monde dans l'une des meilleures voitures de Formule 1 à ce jour. Nous ne pourrons pas soudainement nous battre contre Red Bull Racing, sur un circuit où je ne m'attendais pas à être aussi rapide. Nous avons donc eu beaucoup de bonnes surprises".

Sprint de São Paulo Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 tours en 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945



Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 499 points

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 745 points

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12