Lando Norris (2°): "È stato un po' troppo conservativo".

Il pilota della McLaren Lando Norris è stato autorizzato a partire in volata a Interlagos dalla migliore posizione in griglia. Tuttavia, ha perso il comando alla prima curva. Vuole quindi rivedere la partenza.

La gioia del pole setter per lo sprint all'Autódromo José Carlos Pace non è durata a lungo. Lando Norris ha perso la testa della corsa dopo pochi metri. Il campione Max Verstappen, che era partito al suo fianco dalla prima fila della griglia, ha superato il pilota Papaya di Woking per prendere il comando, che ha difeso fino al traguardo.

Norris, invece, ha dovuto cedere a George Russell poco dopo aver perso la testa della corsa al primo giro. Pur avendo superato rapidamente il pilota della Mercedes, non è riuscito a passare Verstappen. Dopo aver tagliato la bandiera a scacchi, gli è stata chiesta una spiegazione sulla partenza e ha spiegato: "Devo rivederla, è qualcosa su cui dobbiamo indagare".

"Sono partito bene all'inizio, ma poi la seconda fase della partenza non è stata altrettanto forte. Credo di essere stato un po' troppo conservativo. Le ruote non giravano, ma sono stato un po' troppo prudente. Devo migliorare questo aspetto per il GP", ha analizzato la star della McLaren.

Norris ha fatto autocritica sulla manovra di sorpasso di Russell: "Probabilmente ero un po' addormentato. Ma poi ho avuto un ritmo sostenuto. Poi ho puntato Max, ma non è bastato. Ma mi sono divertito e stiamo parlando di uno dei migliori piloti al mondo con una delle migliori auto della Formula 1 finora. Non è che improvvisamente saremo in grado di contrastare la Red Bull Racing su una pista dove non mi aspettavo di essere così veloce. Quindi abbiamo avuto molte sorprese positive".

San Paolo Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 giri in 30:07.209 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15° Alex Albon (T), Williams, +43.394

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min.

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945



Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01. Verstappen 499 punti

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05° Alonso 183

06° Norris 176

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14 Tsunoda 11

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 745 punti

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12