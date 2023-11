Lando Norris (2º): "Fui demasiado conservador"

O piloto da McLaren, Lando Norris, foi autorizado a iniciar o sprint em Interlagos a partir da melhor posição da grelha. No entanto, perdeu a liderança na primeira curva. Por isso, ele quer analisar melhor a largada.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A alegria do pole setter no sprint do Autódromo José Carlos Pace não durou muito tempo. Lando Norris saiu da liderança em poucos metros. O campeão Max Verstappen, que partiu ao seu lado da primeira linha da grelha, ultrapassou o piloto da Papaya de Woking para assumir a liderança, que defendeu até ao fim.

Norris, por outro lado, teve de ceder a George Russell pouco depois de perder a liderança na primeira volta. Embora tenha ultrapassado rapidamente o piloto da Mercedes, não conseguiu superar Verstappen. Depois de cruzar a bandeira axadrezada, ele foi questionado sobre a largada e explicou: "Preciso olhar para isso de novo, é algo que precisamos investigar".

"Arranquei bem no início, mas depois a segunda fase do arranque não foi tão forte. Acho que fui demasiado conservador. As minhas rodas não estavam a girar, estava apenas um pouco mais seguro. Tenho de melhorar isso para o GP", analisou a estrela da McLaren.

Norris fez uma autocrítica em relação à manobra de ultrapassagem de Russell: "Provavelmente estava um pouco adormecido. Mas depois disso tinha um ritmo forte. Depois, pus a mira no Max, mas não foi suficiente. Mas diverti-me e estamos a falar de um dos melhores pilotos do mundo num dos melhores carros da Fórmula 1 até agora. De repente, não vamos conseguir lutar com a Red Bull Racing numa pista onde eu não esperava ser tão rápido. Por isso, tivemos muitas surpresas positivas".

São Paulo Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 voltas em 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04 George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15º Alex Albon (T), Williams, +43,394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:00.945



Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01. Verstappen 499 pontos

02º Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 745 pontos

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12