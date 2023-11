GP de São Paulo: Charles Leclerc sufre un accidente antes de la salida

La acción comenzó el domingo de carrera en São Paulo incluso antes de que se apagaran las luces. El piloto de Ferrari salió volando en la vuelta de calentamiento y acabó en las pilas de neumáticos. El monegasco, que debería haber salido desde la primera fila junto a Max Verstappen, no podía creer su mala suerte y avisó por radio: "Oh no, he perdido el sistema hidráulico. ¿Por qué tengo tan mala suerte?".

Un vistazo al coche desde Maranello reveló que el alerón delantero y el neumático delantero derecho tampoco habían sobrevivido indemnes al impacto. Aunque Leclerc pudo conducir unos metros después del accidente, aparcó el coche detrás de la barrera de la pista.

El piloto de Montecarlo, de 26 años, no fue el único molesto. Nada más arrancar las estrellas del GP se produjo otro accidente: esta vez chocaron Alex Albon y Kevin Magnussen. El piloto de Williams entró en contacto con el AlfaTauri de Daniel Ricciardo y el segundo Haas de Nico Hülkenberg, que pudo continuar.

Además del Haas de Magnussen y el Williams de Albon, los coches de Ricciardo y Oscar Piastri también resultaron dañados en el incidente. Ambos regresaron a boxes y la carrera se interrumpió para limpiar la pista de coches dañados y escombros. Los equipos trabajan febrilmente para que los dos australianos puedan reanudar la carrera desde el pit lane.

El orden de carrera en el momento de la interrupción era Max Verstappen por delante de Lando Norris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lance Stroll, George Russell, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri y Daniel Ricciardo. La carrera continúa en 5 minutos, cuando los pilotos realizarán una salida en parado.