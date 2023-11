GP de São Paulo : Charles Leclerc s'écrase avant le départ

L'action a commencé avant même que les feux de départ ne s'éteignent, dimanche à São Paulo. Lors du tour de chauffe, le pilote Ferrari est parti à la faute et a atterri dans les piles de pneus. Le Monégasque, qui aurait dû s'élancer de la première ligne aux côtés de Max Verstappen, n'en revenait pas de sa malchance et a envoyé un message radio : "Oh non, j'ai perdu l'hydraulique. Comment se fait-il que je sois aussi malchanceux ?"

Un coup d'œil sur la voiture de Maranello a révélé que l'aileron avant et le pneu avant droit n'étaient pas non plus sortis indemnes de l'impact. Leclerc a certes pu rouler quelques mètres après l'accident, mais il a arrêté la voiture derrière les limites de la piste.

Le pilote de 26 ans originaire de Monte-Carlo n'a pas été le seul à s'énerver. A peine les stars du GP avaient-elles pris le départ qu'il y avait de nouveau de la casse : cette fois-ci, Alex Albon et Kevin Magnussen se sont envolés. Avant de s'envoler, le pilote Williams est entré en contact avec l'AlphaTauri de Daniel Ricciardo et la deuxième Haas de Nico Hülkenberg, qui a pu poursuivre sa course.

Dans l'incident, outre la Haas de Magnussen et la Williams d'Albon, les voitures de Ricciardo et d'Oscar Piastri ont été endommagées. Les deux sont rentrés aux stands et la course a été interrompue pour nettoyer la piste des voitures endommagées et des débris. Les équipes travaillent fébrilement pour permettre aux deux Australiens de prendre un nouveau départ depuis la voie des stands.

L'ordre de passage à l'arrêt était le suivant : Max Verstappen devant Lando Norris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lance Stroll, George Russell, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri et Daniel Ricciardo. La course reprendra dans cinq minutes, lorsque les pilotes effectueront un départ arrêté.