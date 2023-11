GP di San Paolo: Charles Leclerc si schianta prima della partenza

L'azione è iniziata la domenica di gara a San Paolo ancora prima che si spegnesse il semaforo. Il pilota della Ferrari è volato via durante il giro di riscaldamento ed è finito nelle pile di pneumatici. Il monegasco, che avrebbe dovuto partire dalla prima fila accanto a Max Verstappen, non poteva credere alla sua sfortuna e ha comunicato via radio: "Oh no, ho perso l'idraulica. Perché sono così sfortunato?".

Un'occhiata alla vettura da Maranello ha rivelato che anche l'ala anteriore e lo pneumatico anteriore destro non erano sopravvissuti indenni all'impatto. Sebbene Leclerc sia stato in grado di guidare per alcuni metri dopo l'incidente, ha parcheggiato l'auto dietro le barriere della pista.

Il 26enne di Monte Carlo non è stato l'unico a essere infastidito. Non appena le stelle del GP sono partite, c'è stato un altro incidente: questa volta Alex Albon e Kevin Magnussen si sono scontrati. Il pilota della Williams è entrato in contatto con l'AlphaTauri di Daniel Ricciardo e con la seconda Haas di Nico Hülkenberg, che è riuscito a proseguire.

Oltre alla Haas di Magnussen e alla Williams di Albon, nell'incidente sono state danneggiate anche le vetture di Ricciardo e Oscar Piastri. Entrambi sono rientrati ai box e la gara è stata interrotta per liberare la pista dalle auto danneggiate e dai detriti. I team stanno lavorando alacremente per consentire ai due australiani di ripartire dalla corsia dei box.

L'ordine di partenza al momento dell'interruzione era Max Verstappen davanti a Lando Norris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lance Stroll, George Russell, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri e Daniel Ricciardo. La gara prosegue tra 5 minuti, quando i piloti effettueranno una partenza da fermo.