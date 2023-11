GP de São Paulo: Charles Leclerc despista-se antes da partida

Para Charles Leclerc, estrela da Ferrari, a corrida em São Paulo terminou antes mesmo de começar. O piloto de Monte Carlo despistou-se na volta de aquecimento da 20ª corrida do ano do Campeonato do Mundo.

A ação começou no domingo de corrida em São Paulo antes mesmo de as luzes se apagarem. O piloto da Ferrari voou durante a volta de aquecimento e acabou nas pilhas de pneus. O monegasco, que deveria ter largado na primeira fila ao lado de Max Verstappen, não acreditou na sua má sorte e comunicou pelo rádio: "Oh não, perdi o sistema hidráulico. Porque é que sou tão azarado?"

Um olhar sobre o carro de Maranello revelou que a asa dianteira e o pneu dianteiro direito também não sobreviveram ilesos ao impacto. Embora Leclerc tenha conseguido conduzir alguns metros após o acidente, estacionou o carro atrás da barreira da pista.

O jovem de 26 anos de Monte Carlo não foi o único a ficar aborrecido. Mal as estrelas do GP começaram, houve outro acidente: desta vez, Alex Albon e Kevin Magnussen chocaram. O piloto da Williams entrou em contacto com o AlphaTauri de Daniel Ricciardo e com o segundo Haas de Nico Hülkenberg, que conseguiu continuar.

Para além do Haas de Magnussen e do Williams de Albon, os carros de Ricciardo e Oscar Piastri também ficaram danificados no incidente. Ambos regressaram às boxes e a corrida foi interrompida para limpar a pista dos carros danificados e dos destroços. As equipas estão a trabalhar arduamente para permitir que os dois australianos voltem a partir da via das boxes.

A ordem da corrida no momento da paragem era Max Verstappen à frente de Lando Norris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lance Stroll, George Russell, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri e Daniel Ricciardo. A corrida prossegue dentro de 5 minutos, altura em que os pilotos farão uma partida de pé.