GP de São Paulo : Max Verstappen s'impose, Alonso est fort !

Lors du sprint d'Interlagos, les 20 stars de la Formule 1 avaient encore vu le drapeau à damier, mais ce dimanche de GP a connu son premier abandon avant même le départ : Charles Leclerc s'est envolé au septième virage du tour de chauffe, ce qui a mis fin à sa course avant même qu'elle ne commence. Le Monégasque a expliqué qu'il n'avait eu aucune chance d'éviter l'accident en raison d'une défaillance du système hydraulique.

Les autres pilotes se sont alignés sur la grille de départ et dès que les lumières des feux de départ se sont éteintes, le crash a repris. La rediffusion des images télévisées a montré qu'Alex Albon a d'abord percuté Daniel Ricciardo, puis Nico Hülkenberg et enfin Kevin Magnussen. La McLaren d'Oscar Piastris a également été endommagée dans l'accident.

Si Hülkenberg, Ricciardo et Piastri ont eu de la chance dans leur malheur puisqu'ils ont pu reprendre la course après l'avoir interrompue, le 20e GP de l'année était terminé pour Albon et Magnussen. Les pilotes se sont à nouveau alignés sur la grille de départ, Piastri et Ricciardo devant s'élancer depuis la voie des stands.

Verstappen est resté en tête et derrière lui, Lando Norris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, George Russell et Sergio Pérez se sont alignés. Peu après le deuxième départ, Alonso a fait un court procès à Hamilton et a pris la troisième position au quatrième tour. Norris a attaqué Verstappen quatre tours plus tard, mais n'a pas réussi à le dépasser.

Dans les tours suivants, le champion a augmenté son avance sur le pilote McLaren à plus de deux secondes et son coéquipier était également rapide. Au 14e tour, le Mexicain a dépassé Russell et s'est retrouvé cinquième. La course de rattrapage du pilote de Guadalajara n'était pas terminée pour autant. Au 18e tour, il s'est emparé de la 4e place de Lewis Hamilton, qui a tenté en vain de le contrer.

Arrêts rapides de Red Bull Racing

Peu après, le septuple champion du monde est rentré aux stands et a récupéré un nouveau train de pneus médiums en 2,7 secondes. Le pilote Mercedes est revenu sur la piste en 11e position. Son coéquipier s'est arrêté un tour plus tard, au 20e tour, et a été expédié en 2,9 sec. Il est lui aussi passé aux pneus médiums et est revenu sur la piste juste derrière son coéquipier.

Hamilton a ensuite signalé un problème avec son pneu avant gauche, sa voiture tirant vers la droite, a-t-il expliqué. Pendant ce temps, Pérez réagissait aux arrêts des pilotes étoiles et rentrait lui aussi au stand. Le routinier de Red Bull Racing a été chaussé de pneus mediums neufs en 2,2 secondes.

Le deuxième du championnat du monde est entré en piste derrière Hamilton mais avant Russell et a attaqué pour la première fois au 23e tour. Hamilton a d'abord réussi à contrer, mais le sextuple vainqueur du GP l'a dépassé au virage 4. Pendant ce temps, Guanyu Zhou a garé son Alfa Romeo dans le box.

Peu avant qu'Alonso ne soit appelé au stand, Russell perdait lui aussi une position, devant s'incliner devant Stroll. Alonso a été expédié en 2,8 secondes et a repris la tête en 6e position, devant Pérez. Au 27e tour, Sainz, Gasly et Tsunoda se sont arrêtés en même temps. Sainz a été renvoyé lorsque Tsunoda a quitté la piste.

Un tour plus tard, Verstappen et Norris s'arrêtent à leur tour. L'équipe Red Bull Racing a réussi à changer de pneus en 2,2 secondes, l'équipe McLaren a terminé Norris en 2,6 secondes. Tous deux ont pu reprendre les positions 1 et 2. Peu après, Sainz a dépassé Ocon et s'est retrouvé huitième. Gasly a dépassé Sargeant au 30e tour et a pris la 11e position.

Fin de course pour George Russell

A la mi-temps, Verstappen menait la course avec une avance de près de cinq secondes sur Norris. Alonso, Pérez, Stroll, Hamilton, Sainz, Russell, Gasly et Tsunoda occupaient les autres positions du top 10, suivis de Bottas, Sargeant, Hülkenberg, Ocon, Ricciardo et Piastri. Ocon a dépassé Hülkenberg au 38e tour et trois tours plus tard, Bottas a été mis hors course. Il ne restait donc plus aucun pilote Alfa Romeo en piste.

Au 46e tour, Russell a ouvert le bal des seconds arrêts au stand des protagonistes de la course, suivi un tour plus tard par son coéquipier et Pérez. Alonso est rentré au stand au 48e tour, tandis que Hamilton dépassait Ocon pour prendre la 8e position. Les deux pilotes Alpine ont ensuite échangé leurs positions et Gasly a ensuite fait un court procès à Hamilton.

Ocon est rentré aux stands peu après Sainz au 53e tour et la rediffusion des images de l'arrêt de Sainz a montré que le pneu arrière droit de la Ferrari n'était pas en bon état. Stroll a également dû faire un long arrêt peu après. Chez lui, le pneu avant droit était bloqué. A 15 tours de la fin de la course, Verstappen s'est lui aussi arrêté et s'est fait monter des pneus tendres en 2,5 secondes. Norris a ainsi pris la tête.

Mauvaise nouvelle pour Russell, qui a dû terminer la course au stand au 59e tour. La raison en était la température élevée et inquiétante de l'huile dans son groupe propulseur. Un tour plus tard, Norris est rentré au stand et a cédé la tête de la course à Verstappen.

Forte performance de Fernando Alonso

Dans les tours suivants, Pérez a tenté de dépasser Alonso, mais l'Espagnol a si bien positionné sa course que le pilote de Red Bull Racing a longtemps été distancé. Ce n'est qu'au 70e tour que le Mexicain est parvenu à se hisser en troisième position. Alonso n'a pas abandonné et s'est à nouveau battu pour passer dans le dernier virage. Il a ainsi été récompensé par la troisième place.

Verstappen a remporté sa 17e victoire de la saison et le 52e triomphe en GP de sa carrière. Le champion a déclaré après la course : "Les départs étaient très importants aujourd'hui, et les deux étaient bons, après cela, c'était la gestion des pneus. Nous étions forts sur tous les composés, mais j'ai réussi à créer un bon écart, surtout après le premier arrêt".

Norris, deuxième du GP pour la sixième fois cette année, a expliqué : "Cela n'aurait pas pu se passer beaucoup mieux. J'ai pris un bon départ et j'avais un bon rythme. La deuxième place est la meilleure que nous puissions obtenir actuellement, donc je suis heureux".

Et Alonso, qui a pu fêter son premier podium depuis Zandvoort et le 106e top 3 de sa carrière, s'est réjoui : "J'ai eu l'impression de faire 30 tours pendant lesquels je sentais la pression de Checo. Quand il est passé à deux tours de la fin, j'ai pensé que c'était la fin du podium. Mais ensuite, il a freiné tard dans le premier virage du dernier tour et je me suis dit que j'allais essayer dans le quatrième virage. C'est un résultat phénoménal pour l'équipe, nous avons eu du mal ces derniers mois, en particulier lors des deux derniers tours du championnat du monde, et c'est pour toute l'équipe de l'usine. Nous continuerons à nous battre jusqu'au dernier tour".

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec de retard

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique