GP di San Paolo: vince Max Verstappen, forte Alonso!

Il GP di San Paolo ha offerto agli spettatori molta azione. Max Verstappen si è assicurato la vittoria davanti a Lando Norris. Tuttavia, il grande spettacolo è stato offerto dall'ex campione Fernando Alonso, che ha lottato per il terzo posto.

Tutte le 20 stelle della Formula 1 hanno visto la bandiera a scacchi nello sprint di Interlagos, ma nella domenica del GP c'è stato il primo ritiro prima della partenza: Charles Leclerc è caduto alla settima curva del giro di riscaldamento, il che significa che la sua gara è finita prima ancora di iniziare. Il monegasco ha spiegato di non aver avuto alcuna possibilità di evitare l'incidente a causa di un guasto all'impianto idraulico.

Gli altri piloti si sono schierati sulla griglia di partenza e, non appena le luci si sono spente, si è verificato un altro incidente. Il replay delle immagini televisive ha mostrato che Alex Albon si è scontrato prima con Daniel Ricciardo, poi con Nico Hülkenberg e infine con Kevin Magnussen. Anche la McLaren di Oscar Piastri è stata danneggiata nell'incidente.

Mentre Hülkenberg, Ricciardo e Piastri sono stati fortunati a poter riprendere la gara dopo un'interruzione, il 20° GP dell'anno è finito per Albon e Magnussen. I piloti si sono schierati nuovamente sulla griglia di partenza, con Piastri e Ricciardo costretti a partire dalla corsia dei box.

Verstappen è rimasto in testa, con Lando Norris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, George Russell e Sergio Pérez schierati dietro di lui. Alonso ha fatto un breve lavoro su Hamilton poco dopo la seconda partenza e ha conquistato la terza posizione al quarto giro. Norris ha attaccato Verstappen quattro giri dopo, ma non è riuscito a superarlo.

Nei giri successivi, il campione ha aumentato il suo vantaggio sul pilota della McLaren a più di due secondi e anche il suo compagno di squadra viaggiava velocemente. Al 14° giro, il messicano ha superato Russell per conquistare il quinto posto. La corsa del pilota di Guadalajara per recuperare terreno non era ancora finita; al 18° giro ha strappato il quarto posto a Lewis Hamilton, che ha tentato invano di contrattaccare.

Fermate rapide della Red Bull Racing

Poco dopo, il sette volte campione del mondo è rientrato ai box e ha ritirato un nuovo set di pneumatici medium-hard in 2,7 secondi. Il pilota della Mercedes è tornato in pista all'11° posto. Il suo compagno di squadra si è fermato un giro dopo, al 20° giro, ed è stato eliminato in 2,9 secondi. Anche lui è passato alle gomme medio-dure ed è rientrato in pista direttamente dietro al compagno di squadra.

Hamilton ha poi segnalato un problema al pneumatico anteriore sinistro, spiegando che la sua auto tirava verso destra. Nel frattempo, Pérez ha reagito alle soste dei piloti di punta ed è rientrato ai box. Il rookie della Red Bull Racing ha montato pneumatici medi freschi in 2,2 secondi.

Il vicecampione del mondo è sceso in pista dietro Hamilton ma davanti a Russell e ha attaccato per la prima volta al 23° giro. Hamilton è stato inizialmente in grado di contrattaccare, ma il sei volte vincitore del GP lo ha passato alla curva 4. Nel frattempo, Guanyu Zhou ha parcheggiato la sua Alfa Romeo ai box.

Poco prima che Alonso fosse chiamato ai box, anche Russell ha perso una posizione e ha dovuto cedere a Stroll. Alonso è stato eliminato in 2,8 secondi ed è rientrato in 6a posizione davanti a Pérez. Al 27° giro, Sainz, Gasly e Tsunoda si sono fermati contemporaneamente. Sainz è stato espulso di nuovo mentre Tsunoda si è allontanato.

Un giro dopo si sono fermati anche Verstappen e Norris. L'equipaggio della Red Bull Racing ha gestito il cambio gomme in 2,2 secondi, mentre il team McLaren ha terminato l'intervento di Norris in 2,6 secondi. Entrambi hanno potuto riprendere le posizioni 1 e 2. Poco dopo, Sainz ha superato Ocon e ha conquistato l'ottava posizione. Gasly ha superato Sargeant al 30° giro per conquistare l'11° posizione.

Fuori per George Russell

A metà gara, Verstappen guidava la corsa con un vantaggio di poco meno di cinque secondi su Norris. Alonso, Pérez, Stroll, Hamilton, Sainz, Russell, Gasly e Tsunoda occupavano le altre prime 10 posizioni, seguiti da Bottas, Sargeant, Hülkenberg, Ocon, Ricciardo e Piastri. Ocon ha superato Hülkenberg al 38° giro e tre giri dopo Bottas è stato messo fuori gara. Ciò significava che nessun pilota Alfa Romeo era rimasto in pista.

Al 46° giro, Russell ha aperto lo schieramento dei secondi pit stop per i protagonisti della gara, seguito dal suo compagno di squadra e da Pérez un giro dopo. Alonso ha effettuato il pit stop al 48° giro, mentre Hamilton ha superato Ocon per conquistare l'8° posizione. I due piloti alpini si sono poi scambiati le posizioni e Gasly ha fatto un breve lavoro su Hamilton.

Ocon è rientrato ai box poco dopo Sainz al 53° giro e il replay della sosta di Sainz ha mostrato che l'arresto della Ferrari sul pneumatico posteriore destro non era regolare. Anche Stroll ha dovuto effettuare una lunga sosta poco dopo. Il suo pneumatico anteriore destro era bloccato. Anche Verstappen si è fermato a 15 giri dalla fine della gara e ha fatto montare le gomme morbide in 2,5 secondi. Norris ha così preso il comando.

Brutte notizie per Russell, che ha dovuto terminare la gara ai box al 59° giro. Il motivo è stato l'elevato e preoccupante livello di temperatura dell'olio della sua unità di trasmissione. Un giro dopo, Norris è rientrato ai box, restituendo il comando a Verstappen.

Nei giri successivi, Pérez ha cercato di superare Alonso, ma lo spagnolo ha posizionato la sua auto così bene che il pilota della Red Bull Racing è rimasto a lungo indietro. Solo al 70° giro il messicano è riuscito a raggiungere la terza posizione. Alonso non si è arreso e ha lottato per passare di nuovo all'ultima curva. È stato premiato con il terzo posto.

Verstappen ha conquistato la sua 17a vittoria stagionale e il 52° GP della sua carriera. Il campione ha dichiarato dopo la gara: "Le partenze erano molto importanti oggi ed entrambe sono state buone, poi è stata tutta una questione di gestione degli pneumatici. Eravamo forti su tutte le mescole, ma sono stato in grado di recuperare un buon distacco, soprattutto dopo la prima sosta".

Norris, che ha conquistato il secondo posto nel GP per la sesta volta quest'anno, ha spiegato: "Non poteva andare meglio. Ho fatto una buona partenza e avevo un buon ritmo. Il secondo posto è il massimo che possiamo ottenere al momento, quindi sono contento".

Alonso, che ha festeggiato il suo primo podio da Zandvoort e il 106° risultato tra i primi tre della sua carriera, si è rallegrato: "Mi sono sembrati 30 giri in cui ho sentito la pressione di Checo. Quando mi ha superato a due giri dalla fine, ho pensato che il podio fosse ormai acquisito. Ma poi ha frenato tardi alla prima curva dell'ultimo giro e mi sono detto che avrei provato alla quarta curva. È un risultato fenomenale per la squadra, abbiamo faticato negli ultimi mesi, soprattutto negli ultimi due round del campionato, e questo è per tutto il team della fabbrica. Continueremo a lottare fino all'ultimo giro".

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec indietro

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico