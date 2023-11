GP de São Paulo: Max Verstappen vence, Alonso é forte!

Todas as 20 estrelas da Fórmula 1 tinham visto a bandeira axadrezada no sprint de Interlagos, mas no domingo de GP houve a primeira desistência antes do início: Charles Leclerc despistou-se na sétima curva da volta de aquecimento, o que significa que a sua corrida terminou antes mesmo de começar. O monegasco explicou que não teve hipótese de evitar o acidente porque o sistema hidráulico falhou.

Os restantes pilotos alinharam na grelha e, assim que as luzes da grelha de partida se apagaram, houve outro acidente. A repetição das imagens televisivas mostrou que Alex Albon colidiu primeiro com Daniel Ricciardo, depois com Nico Hülkenberg e finalmente com Kevin Magnussen. O McLaren de Oscar Piastri também ficou danificado no acidente.

Enquanto Hülkenberg, Ricciardo e Piastri tiveram a sorte de poder retomar a corrida depois de uma interrupção, o 20º GP do ano chegou ao fim para Albon e Magnussen. Os pilotos voltaram a alinhar na grelha, com Piastri e Ricciardo a terem de partir das boxes.

Verstappen manteve-se na liderança, com Lando Norris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, George Russell e Sergio Pérez alinhados atrás dele. Alonso não teve dificuldades em ultrapassar Hamilton logo após a segunda largada e assumiu a terceira posição na volta 4. Norris atacou Verstappen quatro voltas depois, mas não conseguiu passar.

Nas voltas seguintes, o campeão aumentou a sua vantagem sobre o piloto da McLaren para mais de dois segundos e o seu companheiro de equipa também estava a andar depressa. Na 14ª volta, o mexicano ultrapassa Russell e assume o quinto lugar. A corrida do piloto de Guadalajara para recuperar o atraso ainda não tinha terminado; na volta 18, ele roubou o quarto lugar a Lewis Hamilton, que tentou em vão contra-atacar.

Paragens rápidas da Red Bull Racing

Pouco tempo depois, o sete vezes campeão do mundo entrou nas boxes e recolheu um novo jogo de pneus de dureza média em 2,7 segundos. O piloto da Mercedes regressou à pista em 11º lugar. O seu companheiro de equipa parou uma volta mais tarde, na volta 20, e foi despachado em 2,9 segundos. Também ele mudou para os pneus médios-duros e regressou à pista logo atrás do seu companheiro de equipa.

Hamilton relatou então um problema com o seu pneu dianteiro esquerdo, explicando que o seu carro estava a puxar para a direita. Entretanto, Pérez reagiu às paragens dos outros pilotos e também entrou nas boxes. O estreante da Red Bull Racing foi equipado com pneus médios novos em 2,2 segundos.

O segundo classificado do campeonato saiu para a pista atrás de Hamilton mas à frente de Russell e atacou pela primeira vez na volta 23. Hamilton conseguiu inicialmente contra-atacar, mas o seis vezes vencedor do GP passou-o na curva 4. Entretanto, Guanyu Zhou estacionou o seu Alfa Romeo nas boxes.

Pouco antes de Alonso ser chamado às boxes, Russell também perdeu uma posição e teve de ceder a posição a Stroll. Alonso foi despachado em 2,8 segundos e regressou à 6ª posição, à frente de Pérez. Na volta 27, Sainz, Gasly e Tsunoda param ao mesmo tempo. Sainz é novamente despistado enquanto Tsunoda arranca.

Uma volta depois, Verstappen e Norris também pararam. A equipa da Red Bull Racing conseguiu fazer a troca de pneus em 2,2 segundos, a equipa da McLaren terminou com Norris em 2,6 segundos. Ambos conseguiram retomar as posições 1 e 2. Pouco depois, Sainz ultrapassa Ocon para chegar ao oitavo lugar. Gasly ultrapassa Sargeant na volta 30 para assumir a 11ª posição.

Fora para George Russell

Na metade da corrida, Verstappen liderava com uma vantagem de pouco menos de cinco segundos sobre Norris. Alonso, Pérez, Stroll, Hamilton, Sainz, Russell, Gasly e Tsunoda ocupavam as outras 10 primeiras posições, seguidos por Bottas, Sargeant, Hülkenberg, Ocon, Ricciardo e Piastri. Ocon ultrapassou Hülkenberg na volta 38, e três voltas depois Bottas foi retirado da corrida. Isto significa que nenhum piloto da Alfa Romeo ficou na pista.

Na volta 46, Russell abriu o alinhamento das segundas paragens nas boxes para os protagonistas da corrida, seguido pelo seu companheiro de equipa e por Pérez uma volta mais tarde. Alonso faz a paragem na 48ª volta, enquanto Hamilton ultrapassa Ocon para assumir a 8ª posição. Os dois pilotos da Alpine trocam de posição e Gasly não demora a ultrapassar Hamilton.

Ocon entrou nas boxes pouco depois de Sainz na volta 53 e a repetição da paragem de Sainz mostrou que a paragem da Ferrari no pneu traseiro direito não estava a correr bem. Stroll também teve de fazer uma longa paragem pouco depois. O seu pneu dianteiro direito estava preso. Verstappen também parou 15 voltas antes do final da corrida e teve de colocar pneus macios em 2,5 segundos. Assim, Norris assumiu a liderança.

As notícias eram más para Russell, que teve de terminar a corrida nas boxes na volta 59. A razão para tal foi a preocupante temperatura do óleo da sua unidade motriz. Uma volta depois, Norris foi para as boxes, devolvendo a liderança a Verstappen.

Forte desempenho de Fernando Alonso

Nas voltas seguintes, Pérez tentou ultrapassar Alonso, mas o espanhol posicionou tão bem o seu carro que o piloto da Red Bull Racing ficou para trás durante muito tempo. Só na volta 70 é que o mexicano conseguiu chegar à terceira posição. Alonso não desistiu e voltou a lutar para passar na última curva. Foi recompensado com o terceiro lugar.

Verstappen conquistou a sua 17ª vitória da temporada e o 52º triunfo em GP da sua carreira. O campeão disse após a corrida: "As partidas foram muito importantes hoje e ambas foram boas, depois foi tudo uma questão de gestão dos pneus. Estávamos fortes em todos os compostos, mas eu consegui abrir uma boa distância, especialmente após a primeira paragem."

Norris, que ficou em segundo lugar no GP pela sexta vez este ano, explicou: "Não podia ter corrido muito melhor. Fiz uma boa partida e tive um bom ritmo. O segundo lugar é o melhor que podemos fazer no momento, então estou feliz com isso."

E Alonso, que comemorou o seu primeiro pódio desde Zandvoort e o 106º resultado entre os três primeiros da sua carreira, estava encantado: "Parecia que eram 30 voltas em que senti a pressão do Checo. Quando ele passou a duas voltas do fim, pensei que era o fim do pódio. Mas depois ele travou tarde na primeira curva da última volta e eu disse a mim próprio que ia tentar a quarta curva. É um resultado fenomenal para a equipa, temos tido dificuldades nos últimos meses, especialmente nas duas últimas rondas do campeonato, e isto é para toda a equipa da fábrica. Vamos continuar a lutar até à última volta".

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s atrás

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico