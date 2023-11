Charles Leclerc sobre el accidente: "No pude hacer nada"

El primer trago amargo para la tripulación de Ferrari llegó incluso antes del inicio del Gran Premio en Interlagos. En la vuelta de calentamiento, Charles Leclerc se estrelló en la séptima curva. El monegasco sufrió un desperfecto técnico, hizo un trompo contra las barreras y se enfadó por radio: "He perdido el sistema hidráulico. ¿Por qué tengo tan mala suerte?".

Mientras los rivales del piloto de 26 años completaban la salida, él llegaba a boxes y explicaba poco después ante la cámara de Sky Sports F1: "Ya no podía girar y he conducido recto porque ha fallado el sistema hidráulico".

"Pero no creo que fuera un problema hidráulico. Creo que sé lo que estaba pasando, pero no puedo entrar en demasiados detalles. Debido a algo con el motor, las ruedas traseras se bloquearon y me salí de la pista y golpeé el muro", continuó el pentacampeón del GP.

Leclerc no cree que las preocupaciones que expresó en São Paulo sean comparables al problema hidráulico del que informó su compañero de equipo en la anterior carrera en México. "Obviamente aún no lo he mirado en detalle, pero lo que el equipo ha visto hasta ahora indica que era algo completamente diferente".

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12