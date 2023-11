Charles Leclerc à propos du crash : "Je ne pouvais rien faire".

La première pilule amère a été avalée par l'équipe Ferrari avant même le départ du Grand Prix d'Interlagos. En effet, lors du tour de chauffe, Charles Leclerc s'est envolé au septième virage. Le Monégasque a souffert d'un problème technique, il a tourné dans les limites de la piste et s'est énervé à la radio : "J'ai perdu l'hydraulique. Pourquoi ai-je autant de malchance ?"

Alors que ses adversaires s'apprêtaient à prendre le départ, le pilote de 26 ans est arrivé dans les stands et a expliqué peu après devant la caméra de "Sky Sports F1" : "Je ne pouvais plus piloter et je suis allé tout droit parce que le système hydraulique a lâché".

"Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème hydraulique. Je pense savoir ce qui s'est passé, mais je ne peux pas trop entrer dans les détails. A cause d'un problème avec le moteur, les roues arrière se sont bloquées et je suis sorti de la piste et j'ai heurté le mur", a poursuivi le quintuple vainqueur du GP.

Leclerc ne pense pas que les soucis qu'il a exprimés à São Paulo soient comparables au problème hydraulique que son coéquipier avait signalé lors de la course précédente au Mexique. "Je n'ai pas encore regardé cela en détail, bien sûr, mais ce que l'équipe a vu jusqu'à présent suggère que c'était quelque chose de très différent".

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12