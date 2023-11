Charles Leclerc sull'incidente: "Non ho potuto fare nulla".

Il primo boccone amaro per l'equipaggio della Ferrari è arrivato ancora prima della partenza del Gran Premio di Interlagos. Durante il giro di riscaldamento, Charles Leclerc è caduto alla settima curva. Il monegasco ha subito un difetto tecnico, è finito in testacoda contro le barriere e si è infuriato alla radio: "Ho perso l'impianto idraulico. Perché sono così sfortunato?".

Mentre gli avversari del 26enne completavano la partenza, lui è arrivato ai box e ha spiegato poco dopo davanti alla telecamera di Sky Sports F1: "Non riuscivo più a sterzare e ho guidato dritto perché l'impianto idraulico ha ceduto".

"Ma non credo sia stato un problema idraulico. Credo di sapere cosa stava succedendo, ma non posso entrare troppo nei dettagli. A causa di un problema al motore, le ruote posteriori si sono bloccate e sono uscito di pista andando a sbattere contro il muro", ha continuato il cinque volte vincitore del GP.

Leclerc non crede che le preoccupazioni espresse a San Paolo siano paragonabili al problema idraulico che il suo compagno di squadra ha riportato nella precedente gara in Messico. "Ovviamente non l'ho ancora analizzato nel dettaglio, ma quello che il team ha visto finora indica che si trattava di qualcosa di completamente diverso".

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico

Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12