Charles Leclerc sobre o acidente: "Não havia nada que eu pudesse fazer"

Charles Leclerc queria alcançar um bom resultado no GP de São Paulo, partindo da primeira linha da grelha. No entanto, a estrela da Ferrari, que tinha terminado o sprint em quinto lugar no dia anterior, caiu na volta de aquecimento.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

O primeiro amargo de boca para a equipa da Ferrari surgiu ainda antes do início do Grande Prémio de Interlagos. Na volta de aquecimento, Charles Leclerc despistou-se na sétima curva. O monegasco sofreu uma avaria técnica, foi parar às barreiras e irritou-se no rádio: "Perdi o sistema hidráulico. Porque é que sou tão azarado?"

Enquanto os adversários do piloto de 26 anos completaram o arranque, ele chegou às boxes e explicou pouco depois, perante a câmara da Sky Sports F1: "Já não conseguia guiar e segui em frente porque o sistema hidráulico falhou".

"Mas não acho que tenha sido um problema hidráulico. Acho que sei o que se passou, mas não posso entrar em muitos pormenores. Por causa de algo com o motor, as rodas traseiras bloquearam e eu saí da pista e bati no muro", continuou o cinco vezes vencedor de GPs.

Leclerc não acredita que as preocupações que expressou em São Paulo sejam comparáveis ao problema hidráulico que o seu companheiro de equipa relatou na corrida anterior, no México. "Obviamente que ainda não o analisei em detalhe, mas o que a equipa viu até agora indica que foi algo completamente diferente."

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12