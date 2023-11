Lando Norris (McLaren/2º): Max siempre tiene una respuesta

Segundo puesto para el piloto de McLaren Lando Norris en el GP de São Paulo en Interlagos. En el Autódromo José Carlos Pace, solo Verstappen se interpone en el camino del piloto de McLaren de 23 años. "Simplemente no es posible en este momento".

13º podio para el piloto de McLaren Lando Norris en el Gran Premio de São Paulo, en el tradicional autódromo del distrito de Interlagos. El inglés merece un gran aplauso por su gran actuación y sube al podio de los ganadores por séptima vez esta temporada, la primera en Brasil.

Sin embargo, con su 13º podio, Norris ha establecido un récord que nadie desea y que ahora ostenta junto con Nick Heidfeld: mayor número de podios sin victoria en un GP.

Tras una entretenida carrera en el Campeonato del Mundo, el británico declaró: "Ayer, en el sprint, tuve que dejar que Max me adelantara poco después de la salida. Esta vez ha ido mejor, he podido conseguir el segundo puesto desde la sexta posición de la parrilla. Ha sido una agradable sorpresa".

"Quizás fui un poco demasiado agresivo en la segunda salida, pero seamos sinceros: en última instancia, no habría podido hacer nada contra Max. El objetivo debe ser siempre obtener el mejor resultado posible en una carrera, y eso es el segundo puesto de hoy, así que estoy contento con ello."



Entre medias, Norris se acercó a su compañero Verstappen. ¿Estaba Lando oliendo su primera victoria en un GP? Norris: "Hay fases en las que los neumáticos se recuperan un poco y puedes volver a coger ritmo. Y si tu rival tiene que prestar un poco más de atención a los neumáticos en esa fase, entonces ocurre rápidamente que te acercas un poco. Pero Max siempre tiene una respuesta, lo que me parece una pena, pero como deportista justo tengo que decir: ¡me quito el sombrero, gran carrera!".



"No ha sido una carrera fácil, aunque mi carrera debía parecer un poco solitaria. Las condiciones del viento hacían que la conducción fuera muy complicada, hay que tener mucho cuidado".



Norris ha subido al podio cinco veces en las últimas siete carreras de Fórmula 1.





Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12