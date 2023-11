Lando Norris (McLaren/2e) : Max a toujours une réponse

13e podium pour le pilote McLaren Lando Norris au Grand Prix de São Paulo sur le circuit traditionnel du quartier d'Interlagos. L'Anglais mérite des applaudissements nourris pour sa performance et peut déjà monter sur le podium pour la septième fois cette saison, pour la première fois au Brésil.

Toutefois, avec ce 13e podium, Norris a établi un record dont personne ne veut et qu'il détient désormais avec Nick Heidfeld - le plus grand nombre de podiums sans victoire en GP.

Après une course amusante en championnat du monde, le Britannique raconte : "Hier, lors du sprint, j'ai dû me laisser dépasser par Max juste après le départ. Cette fois-ci, cela s'est mieux passé, j'ai pu prendre la deuxième place dès la sixième place sur la grille. Ce fut une agréable surprise".

"Lors du deuxième départ, j'ai peut-être été un peu trop agressif, mais soyons honnêtes - au final, je n'aurais rien pu faire contre Max. L'objectif doit toujours être de tirer le meilleur parti possible d'une course, ce qui est le cas aujourd'hui avec la deuxième place, donc je suis satisfait".



Entre-temps, Norris s'est rapproché de son pote Verstappen. Lando flairait-il alors sa première victoire en GP ? Norris : "Il y a des phases où les pneus récupèrent un peu et où tu peux à nouveau accélérer. Et si, dans une telle phase, ton adversaire doit faire un peu plus attention aux rouleaux, alors il arrive vite que tu te rapproches un peu. Mais Max a toujours une réponse, je trouve cela dommage, mais en tant que sportif loyal, je dois dire - chapeau, belle course".



"Ce n'était pas une course facile, même si ma course a dû paraître un peu solitaire. Car les conditions de vent ont rendu la conduite très piégeuse, tu dois faire preuve d'une vigilance infernale".



Norris est maintenant monté cinq fois sur le podium lors des sept dernières courses de Formule 1.





Course, Brésil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12