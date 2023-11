Lando Norris (McLaren/2°): Max ha sempre una risposta

Secondo posto per il pilota McLaren Lando Norris al GP di San Paolo a Interlagos. All'Autódromo José Carlos Pace, solo Verstappen ostacola il 23enne pilota della McLaren. "Al momento non è possibile".

Tredicesimo podio per il pilota della McLaren Lando Norris al Gran Premio di San Paolo sul tradizionale circuito di Interlagos. L'inglese si è meritato un grande applauso per l'ottima prestazione ed è salito sul podio dei vincitori per la settima volta in questa stagione, la prima in Brasile.

Tuttavia, con il suo 13° podio, Norris ha stabilito un record che nessuno vuole e che ora detiene insieme a Nick Heidfeld: il maggior numero di podi senza vittoria in un GP.

Dopo una divertente gara del Campionato del Mondo, il britannico ha dichiarato: "Ieri in volata ho dovuto lasciare che Max mi superasse poco dopo la partenza. Questa volta è andata meglio, sono riuscito a conquistare il secondo posto partendo dalla sesta posizione in griglia. È stata una piacevole sorpresa".

"Forse sono stato un po' troppo aggressivo alla seconda partenza, ma siamo onesti: alla fine non avrei potuto fare nulla contro Max. L'obiettivo deve essere sempre quello di ottenere il miglior risultato possibile da una gara, e oggi è il secondo posto, quindi sono contento".



Nel mezzo, Norris si è avvicinato al suo compagno Verstappen. Lando era in odore di prima vittoria in un GP? Norris: "Ci sono fasi in cui le gomme si riprendono un po' e si può riprendere il ritmo. E se il tuo avversario deve prestare un po' più di attenzione alle gomme in questa fase, allora succede che ti avvicini un po' di più. Ma Max ha sempre una risposta, e credo sia un peccato, ma da sportivo corretto devo dire: tanto di cappello, grande gara!".



"Non è stata una gara facile, anche se la mia corsa deve essere sembrata un po' solitaria. Le condizioni del vento hanno reso la guida molto difficile, bisognava stare molto attenti".



Norris è salito sul podio per cinque volte nelle ultime sette gare di Formula 1.





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12