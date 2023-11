Lando Norris (McLaren/2º): Max tem sempre uma resposta

Segundo lugar para o piloto da McLaren Lando Norris no GP de São Paulo em Interlagos. No Autódromo José Carlos Pace, apenas Verstappen está no caminho do piloto de 23 anos da McLaren. "Simplesmente não é possível no momento".

13º pódio para o piloto da McLaren, Lando Norris, no Grande Prémio de São Paulo, na tradicional pista do bairro de Interlagos. O inglês merece uma grande salva de palmas pelo seu forte desempenho e está no pódio dos vencedores pela sétima vez nesta temporada, a primeira vez no Brasil.

No entanto, com o seu 13º pódio, Norris estabeleceu um recorde que ninguém quer e que agora detém juntamente com Nick Heidfeld - o maior número de pódios sem uma vitória num GP.

Após uma divertida corrida do Campeonato do Mundo, o britânico afirmou: "Ontem, no sprint, tive de deixar o Max ultrapassar-me pouco depois da partida. Desta vez correu melhor, consegui ficar em segundo lugar a partir do sexto lugar da grelha. Foi uma agradável surpresa".

"Talvez tenha sido um pouco agressivo demais na segunda largada, mas sejamos honestos - em última análise, eu não teria sido capaz de fazer nada contra Max. O objetivo tem de ser sempre obter o melhor resultado possível numa corrida, e hoje foi o segundo lugar, por isso estou contente com isso."



No meio, Norris aproximou-se do seu companheiro Verstappen. Estaria Lando a sentir o cheiro da sua primeira vitória num GP? Norris: "Há fases em que os pneus recuperam um pouco e podemos voltar a ganhar ritmo. E se o teu adversário tiver de prestar um pouco mais de atenção aos pneus numa fase dessas, então acontece rapidamente que te aproximas um pouco mais. Mas o Max tem sempre uma resposta, o que é uma pena, mas como desportista justo tenho de dizer - parabéns, grande corrida!"



"Não foi uma corrida fácil, apesar de a minha corrida ter parecido um pouco solitária. Porque as condições do vento tornaram a condução muito complicada, é preciso ter muito cuidado."



Norris já terminou no pódio cinco vezes nas últimas sete corridas de Fórmula 1.





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12