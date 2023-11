Verstappen, ganador en Brasil: "No es tan fácil

Perfecta actuación del tricampeón de Fórmula 1 Max Verstappen en el tradicional GP de Interlagos: el holandés gana el tercer Gran Premio de São Paulo. Es la 52ª victoria del piloto de Red Bull Racing en la categoría reina, la 17ª en la temporada 2023 y la segunda en el circuito brasileño desde 2019. Es la 96ª vez que Max sube al podio tras una carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, la 19ª esta temporada.

Para el equipo Red Bull Racing de Verstappen, es el triunfo número 111 en Fórmula 1, el 19º esta temporada y el sexto en Brasil.

Verstappen está visiblemente feliz y dice de su carrera: "Hoy todo ha girado en torno a los neumáticos, y hoy hemos sacado lo mejor de ellos, especialmente en el segmento medio con el compuesto medio-duro."

Max no se aburrió en ningún momento: "El desgaste de los neumáticos aquí es muy alto, así que no sólo estás constantemente gestionando, sino que también estás constantemente haciendo correcciones al volante. No puedes perder la concentración ni un momento".

"Siempre parece fácil, pero créeme, no lo es. Sólo tuve ventaja en las últimas cinco o diez vueltas. Estoy muy contento de lo bien que hemos trabajado como equipo, las paradas en boxes y la estrategia, todo ha ido genial."

"Entre medias, Norris se ha vuelto a acercar, pero yo estaba gestionando los neumáticos. Con mucho combustible, tuve que tener mucho cuidado con los neumáticos blandos, pero hoy la temperatura de la pista era más baja, lo que ayudó."



"Leclerc falló en la primera salida, lo que me facilitó un poco la vida, pero de todos modos no puedes perder el tiempo."



Max Verstappen es ahora líder del mundial por 37ª carrera consecutiva, lo que supone un récord (desde España 2022 hasta Brasil 2023), el mismo número que Michael Schumacher desde Estados Unidos 2000 hasta Japón 2002.

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 s

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12