Verstappen, vainqueur au Brésil : "Ce n'est pas si facile que ça

52e victoire en GP pour Max Verstappen au GP de São Paulo à l'Autódromo José Carlos Pace. Le champion du monde de 26 ans a réalisé une performance impeccable et explique pourquoi Lando Norris s'est rapproché entre-temps.

Performance parfaite du triple champion de Formule 1 Max Verstappen lors du traditionnel GP d'Interlagos : le Néerlandais remporte le troisième Grand Prix de São Paulo. Pour le pilote de Red Bull Racing, il s'agit de sa 52e victoire dans la catégorie reine, sa 17e de la saison 2023 et sa deuxième sur le circuit brésilien après 2019. Max monte sur le podium pour la 96e fois après une course de championnat du monde de Formule 1, la 19e cette saison.

Pour l'écurie Red Bull Racing de Verstappen, c'est le 111e triomphe en Formule 1, le 19e de la saison et le sixième au Brésil.

Verstappen est visiblement heureux et raconte sa course : "Tout tourne autour des pneus aujourd'hui et nous en avons tiré le meilleur parti aujourd'hui, surtout dans le segment médian avec le composé moyennement dur".

Max ne s'est jamais ennuyé : "L'usure des pneus est très importante ici, tu n'es pas seulement constamment en train de gérer, tu es aussi constamment en train de corriger au volant. La concentration ne doit pas faiblir un seul instant".

"Tout semble toujours si simple, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est que dans les cinq à dix derniers tours que j'ai eu le dessus. Je suis très heureux de la façon dont nous avons travaillé en tant qu'équipe, les arrêts aux stands et la stratégie, tout était parfait".

"Entre-temps, Norris s'est à nouveau rapproché, mais j'étais alors en train de gérer mes pneus. Avec beaucoup de carburant, j'ai dû faire très attention avec les pneus tendres, mais aujourd'hui la température de la piste était plus basse, ce qui a aidé".



"Il manquait Leclerc au premier départ, ce qui m'a un peu facilité la vie, mais il ne faut quand même pas traîner".



Max Verstappen est désormais leader du championnat du monde pour la 37e course consécutive, un record (de l'Espagne 2022 au Brésil 2023), le même nombre que Michael Schumacher des Etats-Unis 2000 au Japon 2002.

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12