Il vincitore del Brasile Verstappen: non è così facile

Prestazione perfetta del tre volte campione di Formula 1 Max Verstappen nel tradizionale GP di Interlagos: l'olandese vince il terzo Gran Premio di San Paolo. Per il pilota della Red Bull Racing si tratta della 52ª vittoria nella classe regina, la 17ª nella stagione 2023 e la seconda sul circuito brasiliano dal 2019. Per Max è la 96ª volta sul podio dopo una gara del Campionato mondiale di Formula 1, la 19ª in questa stagione.

Per il team Red Bull Racing di Verstappen si tratta del 111° trionfo in Formula 1, il 19° in questa stagione e il sesto in Brasile.

Verstappen è visibilmente felice e commenta così la sua gara: "Oggi tutto ruotava intorno ai pneumatici, che abbiamo sfruttato al meglio, soprattutto nel segmento centrale con la mescola medio-dura".

Max non si è mai annoiato: "L'usura degli pneumatici qui è molto elevata, quindi non si tratta solo di una gestione costante, ma anche di continue correzioni al volante. Non si può perdere la concentrazione neanche per un attimo".

"Sembra sempre tutto così facile, ma credetemi, non è così. Ho avuto la meglio solo negli ultimi cinque-dieci giri. Sono molto contento di come abbiamo lavorato bene come squadra, i pit stop e la strategia, tutto è stato ottimo".

"Nel mezzo, Norris si è avvicinato di nuovo, ma io stavo gestendo le gomme. Con molto carburante, ho dovuto fare molta attenzione alle gomme morbide, ma oggi la temperatura della pista era più bassa e questo mi ha aiutato."



"Leclerc era assente alla prima partenza, il che mi ha reso la vita un po' più facile, ma non si può comunque ciondolare".



Max Verstappen è ora leader del campionato del mondo per la 37ª gara consecutiva, un record (da Spagna 2022 a Brasile 2023), lo stesso numero di Michael Schumacher da USA 2000 a Giappone 2002.

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12