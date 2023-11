Verstappen, vencedor no Brasil: "Não é assim tão fácil

52ª vitória de Max Verstappen no GP de São Paulo, no Autódromo José Carlos Pace. O campeão do mundo de 26 anos teve um desempenho impecável e explica por que Lando Norris chegou perto no meio.

Desempenho perfeito do tricampeão de Fórmula 1 Max Verstappen no tradicional GP de Interlagos: o holandês vence o terceiro Grande Prêmio de São Paulo. É a 52ª vitória do piloto da Red Bull Racing na categoria rainha, a 17ª na temporada 2023 e a segunda na pista brasileira desde 2019. É a 96ª vez que Max sobe ao pódio após uma corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a 19ª vez nesta temporada.

Para a equipa Red Bull Racing de Verstappen, é o 111º triunfo na Fórmula 1, o 19º esta época e o sexto no Brasil.

Verstappen está visivelmente feliz e diz sobre a sua corrida: "Tudo girou em torno dos pneus hoje, e tirámos o melhor partido deles hoje, especialmente no segmento intermédio com o composto médio-duro."

Max nunca se aborreceu: "O desgaste dos pneus aqui é muito elevado, por isso não estamos apenas a gerir constantemente, estamos também constantemente a fazer correcções ao volante. Não se pode perder a concentração nem por um momento."

"Parece sempre tão fácil, mas acreditem em mim - não é. Só tive a vantagem nas últimas cinco a dez voltas. Estou muito contente com a forma como trabalhámos em equipa, com as paragens nas boxes e com a estratégia, foi tudo ótimo."

"Pelo meio, o Norris voltou a aproximar-se, mas eu estava a gerir os pneus. Com muito combustível, tive de ter muito cuidado com os pneus macios, mas hoje a temperatura da pista estava mais baixa, o que ajudou."



"O Leclerc estava ausente na primeira largada, o que facilitou um pouco a minha vida, mas não se pode perder tempo de qualquer maneira."



Max Verstappen é agora líder do campeonato do mundo pela 37ª corrida consecutiva, o que é um recorde (de Espanha 2022 ao Brasil 2023), o mesmo número que Michael Schumacher dos EUA 2000 ao Japão 2002.

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12