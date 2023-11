Fernando Alonso (Aston Martin): No hay nada más ajustado que esto

¿Quién sino Fernando Alonso podría haberlo conseguido? El bicampeón de Fórmula 1 no sólo defendió su bólido Aston Martin contra Sergio Pérez en el claramente más rápido Red Bull Racing como un campeón del mundo. Cuando por fin pasó Pérez, Alonso contraatacó, recuperó el tercer puesto y cruzó la línea de meta con una ventaja de 53 milésimas de segundo. En ese momento, ya no quedaba nadie en sus asientos en el Autodrom.

El español de 42 años estaba radiante tras su 106º podio en la categoría reina, el octavo de la temporada y el primero desde Zandvoort: "Estoy muy aliviado. Hemos tenido problemas sobre todo en la segunda parte de la temporada, ha habido dificultades con la estabilidad y todavía nos cuesta entender nuestro coche".

"Necesitábamos hacer mejoras en el coche para tener una imagen más clara para el desarrollo de 2024, pero no funcionó como queríamos. Ahora hemos vuelto a construir el coche tal y como funcionaba en la primera parte de la temporada, así que obviamente volvemos a ser más rápidos."

"No hay que subestimar lo complicada que es la aerodinámica de los coches con alas modernas. Hemos experimentado un poco, pero también teníamos que recordar que este año teníamos que ser competitivos."



El 32 veces ganador de un GP afirma: "¿Es éste el podio más dulce de mi carrera? No lo sé, pero puedo decir que no podría estar más cerca".



"Ha sido todo increíblemente intenso, cómo tenía que defenderme, qué podía esperar de los neumáticos, cómo tenía que usar la batería contra Pérez para mantenerme delante."



"En el último tercio de la carrera, al principio tuve la impresión de que lo tenía bajo control. Pero a falta de cinco vueltas, he acelerado el ritmo y sabía que aún me quedaba vida en los neumáticos. Por desgracia, Checo también había conservado sus neumáticos y pudo ir aún más rápido".



"De repente estaba muy cerca de mí. Y dos vueltas antes del final, me pasó. Al principio pensé: vale, ya no soy tercero. Pero luego me di cuenta de que no era posible. También me di cuenta rápidamente de que no se iba a alejar de mí de inmediato, sino que podía quedarme con él".



"Así que ataqué y recuperé el tercer puesto. ¡Qué sensación! Sobre todo, es fantástico para todo el equipo Aston Martin, también gracias al quinto puesto de Lance. Porque en las carreras anteriores y especialmente en México, no nos vimos bien y eso nos dolió."



"Todos nos dijimos: podemos hacerlo mejor. Fue genial ver cómo todo el mundo se puso a trabajar para levantarnos tras la derrota en México."



¿Cómo demonios pudo Alonso mantenerse tanto tiempo por delante de Pérez? "Cuando estás delante, tienes un coche que no te molesta y es más fácil cuidar los neumáticos. El tramo clave era el paso por las curvas 10 a 12, donde se decidía lo cerca que podía acercarse un rival y atacar en la siguiente recta larga. Y luego tienes que recordar que, aunque te pase, tienes la oportunidad de contraatacar en la recta de atrás tras el Senna-S".



"Hemos recuperado nuestro antiguo vigor aquí y, por lo que a mí respecta, podríamos salir a pista mañana en Las Vegas".





Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12