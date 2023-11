Fernando Alonso (Aston Martin) : "On ne peut pas faire plus serré

Qui d'autre que Fernando Alonso aurait pu réussir cela ? Non seulement le double champion de Formule 1 s'est défendu comme un champion du monde au volant de sa voiture de course Aston Martin contre Sergio Pérez dans la voiture clairement plus rapide de Red Bull Racing, mais il a aussi réussi à faire la différence dans la dernière ligne droite. Lorsque Pérez est finalement passé, Alonso a contre-attaqué, récupéré la troisième place et franchi la ligne d'arrivée avec 53 millièmes de seconde d'avance. À ce moment-là, plus personne ne tenait en place dans l'autodrome.

L'Espagnol de 42 ans rayonnait après son 106e podium dans la catégorie reine, son huitième de la saison et son premier depuis Zandvoort : "Je suis tellement soulagé. Nous avons généralement eu du mal dans la deuxième partie de la saison, nous avons eu des problèmes de stabilité et nous avons encore du mal à comprendre notre voiture".

"Nous avions besoin d'améliorer la voiture pour avoir une image plus claire du développement en vue de 2024, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Nous avons maintenant reconstruit la voiture telle qu'elle a fonctionné en première partie de saison, ce qui nous permet manifestement d'être plus rapides".

"Il ne faut pas sous-estimer la complexité de l'aérodynamique des voitures à ailes modernes. Nous avons fait quelques expériences, mais nous ne devions pas oublier que nous devions être compétitifs cette année".



Le pilote aux 32 victoires en GP raconte : "Est-ce le plus beau podium de ma carrière ? Je ne sais pas, mais je peux dire qu'il n'y a pas plus serré".



"Tout cela était incroyablement intense, comment je devais défendre, ce que je pouvais faire subir aux pneus, comment je devais utiliser la batterie contre Pérez pour rester devant".



"Dans le dernier tiers de la course, j'ai d'abord eu l'impression que je maîtrisais la situation. Mais à cinq tours de la fin, j'ai accéléré, je savais qu'il y avait encore de la vie dans mes pneus. Malheureusement, Checo avait lui aussi ménagé ses pneus et pouvait aller encore plus vite".



"Tout d'un coup, il était très proche de moi. Et à deux tours de la fin, il m'a dépassé. Sur le moment, j'ai pensé : "OK, je perds la troisième place". Mais ensuite, je me suis dit que ce n'était pas possible. J'ai aussi vite compris qu'il ne m'échapperait pas tout de suite, mais que je pouvais rester à ses côtés".



"J'ai donc attaqué et récupéré la troisième place. Quelle sensation ! C'est surtout très beau pour toute l'équipe Aston Martin, notamment grâce à la cinquième place de Lance. Car lors des courses précédentes, et surtout au Mexique, nous n'avons pas été bien vus, et cela a fait mal".



"Nous nous sommes tous dit : nous pouvons faire mieux. C'était grandiose de voir comment tout le monde s'est mis au travail pour nous remonter le moral après la claque du Mexique".



Comment diable Alonso a-t-il pu rester si longtemps devant Pérez ? "Quand tu es devant, tu as la voiture qui s'emballe sans être dérangé, tu as aussi plus de facilité à prendre soin des pneus. Le passage clé était celui des virages 10 à 12, c'est là que se décidait la proximité d'un adversaire sur la longue ligne droite qui suivait et où il pouvait attaquer. Et là, il faut se rappeler que même s'il passe, après le Senna-S, tu as une chance de contre-attaquer dans la ligne droite opposée".



"Nous avons retrouvé ici l'ancienne ferveur, et pour moi, nous pourrions aller en piste dès demain à Las Vegas".





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12