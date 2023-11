Fernando Alonso (Aston Martin): non c'è niente di più stretto di questo

Chi altro se non Fernando Alonso avrebbe potuto riuscirci? Il due volte campione di Formula 1 non solo ha difeso da campione del mondo la sua Aston Martin contro Sergio Pérez sulla Red Bull Racing, chiaramente più veloce. Quando Pérez è stato finalmente superato, Alonso ha contrattaccato, ha recuperato il terzo posto e ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 53 millesimi di secondo. A questo punto, all'Autodrom non c'era più nessuno in poltrona.

Il 42enne spagnolo era raggiante dopo il suo 106° podio nella classe regina, l'ottavo della stagione e il primo dopo Zandvoort: "Sono molto sollevato. Abbiamo faticato soprattutto nella seconda parte della stagione, ci sono state difficoltà con la stabilità e stiamo ancora lottando per capire la nostra macchina".

"Dovevamo apportare dei miglioramenti alla vettura per avere un quadro più chiaro per lo sviluppo del 2024, ma non è andata come volevamo. Ora abbiamo riportato la vettura a come funzionava nella prima parte della stagione, quindi ovviamente siamo di nuovo più veloci".

"Non bisogna sottovalutare quanto sia complicata l'aerodinamica delle moderne wing car. Abbiamo fatto qualche esperimento, ma dovevamo anche ricordare che quest'anno dovevamo essere competitivi".



Il 32 volte vincitore di un GP ha dichiarato: "È il podio più dolce della mia carriera? Non lo so, ma posso dire che non poteva essere più vicino".



"È stato tutto incredibilmente intenso, come ho dovuto difendermi, cosa potevo aspettarmi dalle gomme, come ho dovuto usare la batteria contro Pérez per rimanere davanti".



"Nell'ultimo terzo di gara, inizialmente avevo l'impressione di avere tutto sotto controllo. Ma a cinque giri dalla fine, ho aumentato il ritmo e sapevo che c'era ancora vita nei miei pneumatici. Purtroppo, anche Checo ha risparmiato le sue gomme ed è riuscito ad andare ancora più forte".



"Improvvisamente si è avvicinato molto a me. E a due giri dalla fine mi ha passato. All'inizio ho pensato: "Ok, ora il terzo posto è andato". Ma poi ho capito che non era possibile. Ho anche capito subito che non si sarebbe staccato subito da me, ma che potevo stare con lui".



"Così ho attaccato e mi sono ripreso il terzo posto. Che sensazione! Soprattutto, è fantastico per tutto il team Aston Martin, anche grazie al quinto posto di Lance. Perché nelle gare precedenti, e soprattutto in Messico, non abbiamo fatto una bella figura e questo ci ha fatto male".



"Ci siamo detti tutti: possiamo fare meglio. È stato bello vedere come tutti si siano messi al lavoro per risollevarci dopo la sconfitta in Messico".



Come ha fatto Alonso a rimanere così a lungo davanti a Pérez? "Quando sei davanti, hai una macchina indisturbata ed è più facile occuparsi delle gomme. Il tratto chiave è stato il passaggio attraverso le curve 10-12, dove si decideva quanto un avversario potesse avvicinarsi e attaccare sul lungo rettilineo successivo. E poi bisogna ricordarsi che, anche se lo si supera, si ha la possibilità di contrattaccare sul rettilineo posteriore dopo la Senna-S".



"Abbiamo ritrovato il nostro vecchio vigore qui e, per quanto mi riguarda, potremmo scendere in pista domani a Las Vegas".





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12