Fernando Alonso (Aston Martin): Não há nada mais apertado do que isto

Na 40ª ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, no circuito de Interlagos, no Brasil, Fernando Alonso conquistou o terceiro lugar com uma exibição de classe mundial de defesa e ataque contra Sergio Pérez.

Quem mais, senão Fernando Alonso, poderia ter conseguido o feito? O bicampeão de Fórmula 1 não só defendeu o seu Aston Martin contra Sergio Pérez, no carro claramente mais rápido da Red Bull Racing, como foi um campeão do mundo. Quando Pérez finalmente passou, Alonso contra-atacou, recuperou o terceiro lugar e cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 53 milésimos de segundo. Nesta altura, já não havia ninguém nos seus lugares no Autódromo.

O espanhol de 42 anos estava radiante após o seu 106º pódio na categoria rainha, o oitavo da época e o primeiro desde Zandvoort: "Estou muito aliviado. Tivemos muitas dificuldades na segunda parte da época, houve dificuldades com a estabilidade e ainda estamos a lutar para compreender o nosso carro".

"Precisávamos de fazer melhorias no carro para ter uma imagem mais clara para o desenvolvimento de 2024, mas não funcionou como queríamos. Agora, voltámos a construir o carro de acordo com a forma como funcionou na primeira parte da época, pelo que estamos obviamente mais rápidos de novo."

"Não se deve subestimar o quão complicada é a aerodinâmica dos carros modernos. Fizemos algumas experiências, mas também tivemos de nos lembrar que tínhamos de ser competitivos este ano."



O 32 vezes vencedor de um GP diz: "Será este o pódio mais doce da minha carreira? Não sei, mas posso dizer que não podia estar mais perto".



"Foi tudo incrivelmente intenso, como tive de defender, o que podia esperar dos pneus, como tive de usar a bateria contra o Pérez para ficar na frente.



"No último terço da corrida, inicialmente tive a impressão de que tinha tudo sob controlo. Mas quando faltavam cinco voltas para o final, aumentei o ritmo e sabia que os meus pneus ainda tinham vida. Infelizmente, o Checo também tinha poupado os seus pneus e conseguiu ser ainda mais rápido."



"De repente, ele estava muito perto de mim. E duas voltas antes do fim, ele passou-me. No início, pensei para mim próprio - ok, agora o terceiro lugar foi-se. Mas depois apercebi-me que isso não era possível. Também percebi rapidamente que ele não se ia afastar de mim de imediato, mas que eu podia ficar com ele."



"Então, ataquei e recuperei o terceiro lugar. Que sensação! Acima de tudo, é ótimo para toda a equipa Aston Martin, também graças ao quinto lugar do Lance. Porque nas corridas anteriores e especialmente no México, não estivemos bem e isso prejudicou-nos."



"Todos dissemos a nós próprios: podemos fazer melhor. Foi ótimo ver como todos se empenharam em trabalhar para nos recuperar após a derrota no México."



Como é que Alonso foi capaz de se manter à frente de Pérez durante tanto tempo? "Quando estás na frente, tens um carro que não é perturbado e é mais fácil cuidar dos pneus. A secção chave era a passagem pelas curvas 10 e 12, onde se decidia a que distância um adversário se podia aproximar e atacar na longa reta seguinte. E depois temos de nos lembrar que, mesmo que ele nos ultrapasse, temos a oportunidade de contra-atacar na reta de trás, depois do Senna-S."



"Recuperámos o nosso antigo vigor aqui e, no que me diz respeito, podemos sair para a pista amanhã em Las Vegas."





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12