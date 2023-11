Lewis Hamilton: "Sólo quedan dos carreras con el W14"

Sólo uno de los dos pilotos de Mercedes terminó la carrera en São Paulo: Mientras George Russell tuvo que aparcar su GP en boxes porque las temperaturas del aceite de su unidad motriz eran preocupantemente altas, Lewis Hamilton luchó hasta el final. El siete veces campeón del mundo cruzó la línea de meta en octavo lugar, sumando cuatro nuevos puntos.

No estaba contento con ello, porque la carrera no fue según lo previsto, ya que tuvo que emplearse a fondo para llevar su coche hasta la meta. El hecho de que sólo tenga que disputar dos carreras más con el W14 es un consuelo para el 103 veces ganador de un GP. "Gracias a Dios, eso suena bien", explicó en la entrevista de Sky Sports F1 cuando se le preguntó al respecto.

"La carrera no me pareció tan horrible como el día anterior. En el sprint literalmente no me quedaban neumáticos, estaban totalmente gastados. Creo que hoy he hecho una carrera mejor en cuanto a la gestión de los neumáticos. Pero el coche, hay momentos en los que funciona y otros en los que no. No es constante en una vuelta, no es consistente. No es constante a una vuelta y tenemos que averiguar por qué", dijo Hamilton.

"También éramos muy lentos en las rectas y me deslizaba en las curvas. Ha sido una carrera para olvidar, pero espero que hayamos aprendido mucho", suspiró el británico. "El coche es muy impredecible, un fin de semana o una sesión se siente bien, y al siguiente es muy difícil volver a conducirlo. Sin duda lo analizaremos y averiguaremos qué podríamos haber hecho mejor, pero es difícil con sólo una sesión de entrenamientos libres."

"Pero sigo estando orgulloso de nuestro equipo, vinieron aquí e hicieron su trabajo. No han bajado la cabeza y ahora tenemos que seguir así. Tenemos que seguir empujando. Todavía quedan dos carreras. Y espero no tener que moverlo más", añadió el piloto de 38 años.

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12