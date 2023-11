Lewis Hamilton : "Plus que deux courses avec la W14".

Lewis Hamilton s'est battu pour terminer huitième à São Paulo. Il a ensuite critiqué sa voiture de fonction de cette année et s'est plaint : "C'était une course à oublier, mais espérons que nous avons beaucoup appris".

Un seul des deux pilotes Mercedes a terminé la course à São Paulo : Alors que George Russell a dû arrêter sa voiture GP au stand en raison de la température inquiétante de l'huile dans son groupe motopropulseur, Lewis Hamilton s'est battu pour franchir la ligne d'arrivée. Le septuple champion du monde a franchi la ligne d'arrivée en huitième position, marquant ainsi quatre nouveaux points.

Il n'était pas heureux pour autant, car la course ne s'est pas déroulée comme il l'aurait souhaité, car il avait fort à faire pour amener sa voiture à l'arrivée. Le fait qu'il n'ait plus que deux courses à disputer avec la W14 est une consolation pour le 103 fois vainqueur de GP. "Merci mon Dieu, ça sonne bien", a-t-il déclaré dans l'interview de "Sky Sports F1" lorsqu'on lui a posé la question.

"La course ne m'a pas semblé aussi terrible que la veille. Au sprint, je n'avais littéralement plus de pneus, ils étaient complètement usés. J'ai l'impression d'avoir fait une meilleure course aujourd'hui en ce qui concerne la gestion des pneus. Mais la voiture - il y a des moments où elle fonctionne et d'autres où elle ne fonctionne pas. Elle n'est pas constante sur un tour et nous devons comprendre pourquoi", a expliqué Hamilton.

"Nous étions aussi très lents dans les lignes droites et je glissais dans les virages. C'était une course à oublier, mais j'espère que nous avons beaucoup appris", a soupiré le Britannique. "La voiture est très imprévisible, un week-end ou une séance, on la sent bien, et la fois suivante, elle est à nouveau très difficile à piloter. Nous allons certainement analyser cela et trouver ce que nous aurions pu faire de mieux, mais avec seulement une séance d'essais libres, c'est difficile".

"Je suis quand même fier de notre équipe, ils sont venus ici et ont fait leur travail. Ils n'ont pas baissé la tête et c'est ainsi que nous devons maintenant continuer. Nous devons continuer à accélérer. Il reste encore deux courses avec ce truc. Et ensuite, j'espère ne plus avoir à la déplacer", a ajouté le pilote de 38 ans.

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12