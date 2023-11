Lewis Hamilton: "Restano solo due gare con la W14".

Solo uno dei due piloti Mercedes ha terminato la gara a San Paolo: Mentre George Russell ha dovuto parcheggiare la sua auto da GP ai box perché le temperature dell'olio nella sua unità motrice erano preoccupanti, Lewis Hamilton ha lottato fino al traguardo. Il sette volte campione del mondo ha tagliato il traguardo in ottava posizione, conquistando quattro punti freschi.

Non è soddisfatto, perché la gara non è andata secondo i piani e ha avuto il suo bel da fare per portare la macchina al traguardo. Il fatto di dover disputare solo altre due gare con la W14 è una consolazione per il 103 volte vincitore di un GP. "Grazie a Dio, mi sembra una buona cosa", ha spiegato nell'intervista a Sky Sports F1 quando gli è stato chiesto di parlarne.

"La gara non è stata orribile come il giorno prima. Nella volata non avevo letteralmente più gomme, erano completamente consumate. Mi sembra di aver fatto una gara migliore oggi in termini di gestione delle gomme. Ma la macchina - ci sono momenti in cui funziona e momenti in cui non funziona. Non è costante sul giro, non è coerente. Non è costante sul giro e dobbiamo capire perché", ha detto Hamilton.

"Eravamo anche molto lenti sui rettilinei e scivolavo in curva. È stata una gara da dimenticare, ma speriamo di aver imparato molto", ha sospirato il britannico. "La macchina è molto imprevedibile, un fine settimana o una sessione va bene e la volta successiva è molto difficile da guidare. Sicuramente analizzeremo la situazione e scopriremo cosa avremmo potuto fare meglio, ma è difficile con una sola sessione di prove libere".

"Ma sono comunque orgoglioso del nostro team, sono venuti qui e hanno fatto il loro lavoro. Non hanno abbassato la testa e ora dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare a spingere. Ci sono ancora due gare da disputare. E poi spero di non doverla più spostare", ha aggiunto il 38enne.

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico

Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12