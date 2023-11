Lewis Hamilton: "Só faltam duas corridas com o W14"

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Apenas um dos dois pilotos da Mercedes terminou a corrida em São Paulo: Enquanto George Russell teve de estacionar o seu carro de GP nas boxes porque as temperaturas do óleo na sua unidade motriz estavam preocupantemente altas, Lewis Hamilton lutou até ao fim. O sete vezes campeão do mundo cruzou a linha de chegada em oitavo lugar, marcando quatro novos pontos.

Não ficou satisfeito, porque a corrida não correu como planeado e não teve mãos a medir para levar o carro até à meta. O facto de só ter de disputar mais duas corridas com o W14 é uma consolação para o vencedor de 103 GPs. "Graças a Deus, isso parece bom", explicou ele na entrevista à Sky Sports F1 quando perguntado sobre isso.

"A corrida não foi tão horrível quanto no dia anterior. No sprint, eu literalmente não tinha mais pneus, eles estavam totalmente desgastados. Sinto que fiz uma corrida melhor hoje em termos de gestão de pneus. Mas o carro - há momentos em que funciona e há momentos em que não. Não é constante numa volta, não é consistente. Não é consistente numa volta e temos de descobrir porquê", disse Hamilton.

"Também fomos muito lentos nas rectas e eu estava a deslizar nas curvas. Foi uma corrida para esquecer, mas esperamos ter aprendido muito", suspirou o britânico. "O carro é muito imprevisível, num fim de semana ou numa sessão está bom e no seguinte é muito difícil de pilotar. Vamos certamente analisar isto e descobrir o que podíamos ter feito melhor, mas é difícil com apenas uma sessão de treinos livres."

"Mas continuo orgulhoso da nossa equipa, que veio aqui e fez o seu trabalho. Não baixaram a cabeça e agora temos de continuar assim. Temos de continuar a esforçar-nos. Ainda faltam duas corridas. E depois espero não ter de o mexer mais", acrescentou o piloto de 38 anos.

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12