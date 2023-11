Toto Wolff: "Este coche no merece ganar"

El octavo clasificado de Mercedes, Lewis Hamilton, no fue el único que criticó el coche de este año de Brackley tras el Gran Premio de São Paulo. El jefe del equipo, Toto Wolff, también tuvo palabras claras tras la caída de la bandera a cuadros, que sólo vio uno de sus dos protegidos. "Ha sido una actuación inexcusable. No tengo palabras", dijo ante la cámara de Sky Sports F1.

"La semana pasada y la anterior, el coche terminó la carrera en segunda posición y lo que hicimos fue terrible. Lewis sobrevivió ahí fuera, pero George no llegó a la meta y sólo puedo compadecerme de ambos por tener que mover un box tan miserable", añadió el vienés.

"Esto demuestra lo difícil que es el coche, es touch and go. Tenemos que hacerlo mejor el año que viene, porque no puedes tener un podio sólido hace siete días porque era uno de los dos coches más rápidos en la pista, y luego a la semana siguiente estar en tierra de nadie y terminar la carrera en octavo lugar", se lamentó Wolff.

Cuando se le preguntó si las fluctuaciones en la forma también estaban relacionadas con el formato sprint, el piloto de 51 años explicó: "Ciertamente no somos campeones del mundo en fines de semana sprint, pero hacemos un buen trabajo en la pista. Y eso no explica lo que salió mal. El coche conducía como si fuera sobre tres ruedas, no sobre cuatro".

Wolff fue un paso más allá y dijo: "Este coche no merece ganar. Creo que tenemos que seguir pisando el acelerador en las dos últimas carreras y tenemos que mejorar. Eso es lo más importante. Nos espera una pista completamente diferente en Las Vegas y también en Abu Dhabi. Pero no tengo palabras para la actuación de hoy".

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12