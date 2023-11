Toto Wolff : "Cette voiture ne mérite pas la victoire".

Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, avait la frustration écrite sur son visage après la course de São Paulo. Le Viennois a parlé clairement et a qualifié l'actuelle Formule 1-Mercedes de "boîte misérable".

Lewis Hamilton, la star de Mercedes qui s'est classée huitième, n'a pas été le seul à critiquer la voiture de Brackley de cette année après le Grand Prix de São Paulo. Le chef d'équipe Toto Wolff a lui aussi eu des mots très clairs après la chute du drapeau à damier, que seul un de ses deux protégés a vu. "C'était une performance inexcusable. Les mots me manquent", a-t-il déclaré devant la caméra de "Sky Sports F1".

"La semaine dernière et la semaine précédente, la voiture a terminé la course à la deuxième place et ce que nous avons fait était horrible. Lewis a survécu, mais George n'a pas franchi la ligne d'arrivée et je ne peux qu'éprouver de la compassion pour eux deux, car ils ont dû déplacer une boîte aussi misérable", a ajouté le Viennois.

"Cela montre à quel point la voiture est difficile, c'est sur le fil du rasoir. Nous devons faire mieux l'année prochaine, parce qu'il n'est pas possible qu'il y a sept jours, vous ayez pu décrocher un solide podium parce que c'était l'une des deux voitures les plus rapides en piste, et que la semaine suivante, vous vous retrouviez dans le no man's land et finissiez la course en 8e position", a déploré Wolff.

A la question de savoir si les fluctuations de forme étaient également liées au format sprint, l'homme de 51 ans a expliqué : "Nous ne sommes certainement pas les champions du monde des week-ends de sprint, mais nous faisons du bon travail sur la piste. Et cela n'explique pas ce qui n'a pas fonctionné. La voiture roulait comme sur trois roues, pas sur quatre".

Wolff est même allé plus loin en déclarant : "Cette voiture ne mérite pas de gagner. Je pense que nous devons continuer à accélérer pour les deux dernières courses et que nous devons nous améliorer. C'est le plus important. Un tout autre circuit nous attend à Las Vegas et à Abu Dhabi également. Mais je ne trouve pas les mots pour décrire la performance d'aujourd'hui".

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12