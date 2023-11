Toto Wolff: "Questa macchina non merita di vincere".

L'ottavo posto della Mercedes, Lewis Hamilton, non è stato l'unico a criticare la vettura di Brackley di quest'anno dopo il Gran Premio di San Paolo. Anche il boss del team Toto Wolff ha trovato parole chiare dopo la caduta della bandiera a scacchi, che solo uno dei suoi due protetti ha visto. "È stata una prestazione imperdonabile. Non ho parole", ha detto davanti alle telecamere di Sky Sports F1.

"La settimana scorsa e quella prima la macchina ha finito la gara al secondo posto e qualsiasi cosa abbiamo fatto è stata terribile. Lewis è sopravvissuto, ma George non è arrivato al traguardo e non posso che essere solidale con entrambi per aver dovuto spostare un box così misero", ha aggiunto il viennese.

"Questo dimostra quanto sia difficile la macchina, è una toccata e fuga. L'anno prossimo dovremo fare meglio, perché non si può avere un podio solido sette giorni fa perché era una delle due auto più veloci in pista, e poi la settimana successiva trovarsi nella terra di nessuno e finire la gara all'ottavo posto", ha deplorato Wolff.

Alla domanda se le fluttuazioni di forma fossero legate anche al formato sprint, il 51enne ha spiegato: "Non siamo certo campioni del mondo nei weekend sprint, ma facciamo un buon lavoro in pista. E questo non spiega cosa sia andato storto. La macchina si guidava come se fosse su tre ruote, non su quattro".

Wolff ha fatto un ulteriore passo avanti e ha detto: "Questa macchina non merita di vincere. Penso che dobbiamo continuare a spingere sull'acceleratore nelle ultime due gare e migliorare. Questa è la cosa più importante. A Las Vegas e ad Abu Dhabi ci aspetta una pista completamente diversa. Ma non ho parole per la prestazione di oggi".

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico

Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12