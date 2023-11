Nico Hülkenberg: "Apenas hay esperanzas de mejora

Es básicamente el mismo juego siempre: Nico Hülkenberg libra una valiente batalla en el Haas, pero las cosas no salen como él quiere. En Brasil, terminó duodécimo, de nuevo sin puntos para el alemán.

Pero eso no le sorprende. Hubo "poco o nada" que ganar, dijo Hülkenberg: "Nuestro paquete no funcionó en absoluto aquí. En una vuelta el neumático nos volvió a sacar, pero en la segunda y tercera no funcionó nada. El asfalto realmente viejo de aquí es lo que realmente causa problemas a nuestro coche y destruye por completo la aerodinámica en algunas curvas. Por eso no funcionó nada".

La actualización que se instaló en el coche en EE.UU. "no es un claro paso adelante", dijo Hülkenberg tras la segunda carrera con las novedades. "Ahora lo entendemos y lo sabemos. Se siente similar en algunos lugares, mejor en otros y peor en otros. Al final, todo se equilibra. Pero en realidad necesitábamos un verdadero paso adelante en el rendimiento. Por desgracia, no ha sido así", dice Hülkenberg.

Y así será el mismo juego para Hülkenberg en los próximos días. "No es lo ideal y ya me amarga el domingo por la tarde, y también el lunes y el martes. El miércoles ya lo he digerido y sigo con mi vida. Los domingos no suelen ser tan divertidos", dice Hülkenberg.

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12