Nico Hülkenberg : peu d'espoir d'amélioration

C'est en fait à chaque fois le même jeu : Nico Hülkenberg livre un combat acharné au volant de sa Haas, mais rien n'avance. Au Brésil, l'Allemand s'est classé douzième, sans marquer de points.

Mais cela ne l'étonne pas non plus. Il n'y avait "pas grand-chose, voire rien du tout" à gagner, a déclaré Hülkenberg : "Notre package n'a pas du tout fonctionné ici. Sur un tour, le pneu nous a permis de nous en sortir, mais dès le deuxième et le troisième tour, rien ne va plus. Ici, c'est l'asphalte vraiment vieux qui pose vraiment problème à notre voiture et qui fait que l'aérodynamique se dégrade complètement dans certains virages. C'est pourquoi rien n'a fonctionné".

La mise à jour apportée à la voiture aux Etats-Unis "n'est pas un pas en avant évident", a déclaré Hülkenberg après la deuxième course avec les nouveautés. "Nous le comprenons maintenant et nous le savons. C'est similaire à certains endroits, meilleur à d'autres et pire à d'autres. À la fin de la journée, cela s'équilibre. En fait, nous avions besoin d'une véritable avancée en termes de performances. Malheureusement, cela n'a pas été le cas", explique Hülkenberg.

Et les jours suivants, ce sera encore le même jeu pour Hülkenberg. "Ce n'est pas idéal et déjà amer le dimanche après-midi - le lundi et le mardi aussi. Le mercredi, je l'ai généralement digéré et je vis ma vie. Les dimanches ne sont généralement pas aussi amusants", explique Hülkenberg.

Course, Brésil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12