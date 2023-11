Nico Hülkenberg: quasi nessuna speranza di miglioramento

È praticamente lo stesso gioco ogni volta: Nico Hülkenberg si batte con coraggio sulla Haas, ma le cose non vanno come vorrebbe. In Brasile si è classificato dodicesimo, ancora una volta senza punti per il tedesco.

Ma questo non lo sorprende. C'era "poco o nulla" da guadagnare, ha detto Hülkenberg: "Il nostro pacchetto non ha funzionato affatto qui. In un giro il pneumatico ci ha fatto uscire di nuovo, ma nel secondo e terzo giro non ha funzionato nulla. L'asfalto molto vecchio qui crea problemi alla nostra vettura e distrugge completamente l'aerodinamica in alcune curve. Ecco perché non ha funzionato nulla".

L'aggiornamento apportato alla vettura negli Stati Uniti "non è un chiaro passo avanti", ha detto Hülkenberg dopo la seconda gara con le nuove caratteristiche. "Ora lo capiamo e ne siamo consapevoli. La sensazione è simile in alcuni punti, migliore in altri e peggiore in altri ancora. Alla fine della giornata, tutto si bilancia. Ma avevamo bisogno di un vero passo avanti nelle prestazioni. Purtroppo non è stato possibile", afferma Hülkenberg.

E così per Hülkenberg sarà lo stesso gioco nei prossimi giorni. "Non è l'ideale e la domenica pomeriggio è già amara, così come il lunedì e il martedì. Il mercoledì, di solito, l'ho digerito di nuovo e vado avanti con la mia vita. La domenica di solito non è così divertente", dice Hülkenberg.

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico

Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12