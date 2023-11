Nico Hülkenberg: Quase nenhuma esperança de melhoria

Nico Hülkenberg mais uma vez não conseguiu marcar pontos com o seu Haas no GP do Brasil. A sua análise é sóbria e oferece poucas esperanças.

É basicamente o mesmo jogo todas as vezes: Nico Hülkenberg faz uma luta corajosa no Haas, mas as coisas não correm como ele quer. No Brasil, ele terminou em décimo segundo lugar - novamente sem pontos para o alemão.

Mas isso não o surpreende. Havia "pouco ou nada" a ganhar, disse Hülkenberg: "O nosso pacote não funcionou de todo aqui. Numa volta, o pneu voltou a puxar por nós, mas na segunda e terceira voltas nada funcionou. O asfalto muito velho aqui é o que realmente causa problemas ao nosso carro e destrói completamente a aerodinâmica em algumas curvas. Foi por isso que nada funcionou".

A atualização que foi instalada no carro nos EUA "não é um claro passo em frente", disse Hülkenberg após a segunda corrida com as novas características. "Nós entendemos isso agora e sabemos disso. A sensação é semelhante em alguns lugares, melhor em outros e pior em outros. No final do dia, tudo se equilibra. Mas precisávamos de um verdadeiro passo em frente no desempenho. Infelizmente, isso não se concretizou", diz Hülkenberg.

E assim será o mesmo jogo para Hülkenberg nos próximos dias. "Não é o ideal e já é amargo no domingo à tarde - e na segunda e terça-feira também. Na quarta-feira, normalmente já digeri tudo de novo e continuo com a minha vida. Os domingos geralmente não são tão divertidos", diz Hülkenberg.

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12