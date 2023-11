Mike Krack (Aston Martin): "Las cosas van bien internamente"

Todos los implicados en Aston Martin han sufrido en las últimas semanas. No ha cuajado mucho. A finales de agosto, el sorprendente equipo celebró otro podio de Fernando Alonso antes de que las cosas fueran cuesta abajo.

El equipo estaba indudablemente en crisis, y la semana pasada Alonso dio la voz de alarma, diciendo que Aston Martin podría no sumar muchos más puntos.

Pero en Brasil, Alonso y su compañero Lance Stroll remontaron de forma impresionante con un tercer y un quinto puesto en el GP.

"Fue angustioso, un tercer y un quinto puesto. Teníamos un ritmo relativamente bueno y sabíamos que podía ser muy bueno para nosotros si pilotábamos al aire libre. No sabíamos hasta qué punto", dijo el jefe del equipo, Mike Krack, tras el gran botín de puntos.

"A pesar de todas las alegrías, todavía estamos muy lejos de los líderes. Lo analizaremos el martes", señaló.

Su alegría también prevaleció. "Ante todo, estoy muy contento por el equipo. Lo hemos pasado mal y las cosas van bien internamente. No es fácil, todo el mundo está bajo mucha presión", afirmó Krack.

Bajo presión, hay que asegurarse de tomar las decisiones correctas y de tratar a los demás como es debido para salir de ella juntos, afirmó Krack: "Nos hemos compenetrado bien y eso se nota en la alegría. Un triple enfrentamiento como éste es brutal, sobre todo cuando no llegan los resultados".

No habrá más actualizaciones en las dos últimas carreras del año, anunció Krack. "Lo principal ahora es probar algunas cosas. No hay más grandes actualizaciones, ya no nos lo podemos permitir, también por el nuevo coche. Como los coches serán los mismos debido al reglamento, probaremos algunas cosas. Volveremos a tener sesiones de pruebas normales, especialmente en Las Vegas. No haremos más desarrollos importantes".

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12