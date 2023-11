Mike Krack (Aston Martin) : "C'est une affaire interne".

Chez Aston Martin, toutes les personnes concernées ont souffert ces dernières semaines. Les choses n'allaient plus très bien. Fin août, l'équipe surprise a encore fêté une place sur le podium grâce à Fernando Alonso, avant que la situation ne se dégrade.

La semaine dernière, Alonso a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'Aston Martin ne marquerait peut-être plus beaucoup de points.

Mais au Brésil, Alonso et son coéquipier Lance Stroll se sont bien défendus en prenant la troisième et la cinquième place du GP.

"C'était angoissant - troisième et cinquième place. Nous avions un rythme relativement bon et nous savions que cela pouvait être très bon pour nous si nous roulions à l'air libre. Nous ne savions pas à quel point c'était bon", a déclaré le chef d'équipe Mike Krack après la forte récolte de points.

"Malgré toute notre joie, nous avons aussi un retard considérable sur les leaders. Nous regarderons cela mardi", a-t-il noté.

Pour lui aussi, la joie a prévalu. "Je suis en premier lieu extrêmement heureux pour l'équipe. Nous avons traversé une période difficile, cela se passe en interne. Ce n'est pas facile, tout le monde est sous pression", a déclaré Krack.

Sous la pression, il faut veiller à prendre les bonnes décisions et à se comporter proprement les uns avec les autres pour sortir ensemble, a déclaré Krack : "Nous nous sommes bien serrés les coudes et cela se voit aussi dans la joie. Un tel triple tête est brutal - surtout quand les résultats ne viennent pas".

Krack a annoncé qu'il n'y aurait plus de mises à jour lors des deux dernières courses de l'année. "Il s'agit principalement de tester encore quelques choses. Il ne s'agit plus de faire de grosses mises à jour, nous ne pouvons plus nous le permettre en raison de la nouvelle voiture. Comme les voitures vont se ressembler à cause du règlement, nous allons essayer certaines choses. A Las Vegas notamment, nous aurons à nouveau des sessions d'essais normales. Nous ne ferons plus de développements majeurs".

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12