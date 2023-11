Mike Krack (Aston Martin): "Le cose stanno andando bene internamente".

Le ultime settimane non sono state facili per l'Aston Martin. Il capo del team Mike Krack ha fatto sapere che probabilmente le cose sono andate male.

Tutte le persone coinvolte in Aston Martin hanno sofferto nelle ultime settimane. Non c'è stato molto da fare. Alla fine di agosto, la squadra a sorpresa ha festeggiato un altro podio di Fernando Alonso prima che le cose precipitassero.

La squadra era indubbiamente in crisi e la scorsa settimana Alonso ha lanciato l'allarme, affermando che l'Aston Martin avrebbe potuto non ottenere molti altri punti.

Ma in Brasile, Alonso e il suo compagno di squadra Lance Stroll si sono ripresi alla grande con un terzo e un quinto posto nel GP.

"È stato snervante: terzo e quinto posto. Avevamo un ritmo relativamente buono e sapevamo che avremmo potuto fare molto bene se avessimo guidato all'aria aperta. Ma non sapevamo quanto", ha dichiarato il boss del team Mike Krack dopo l'ottimo bottino di punti.

"Nonostante la gioia, siamo ancora molto indietro rispetto ai leader. Ne terremo conto martedì", ha osservato.

Anche la sua gioia ha prevalso. "Prima di tutto sono estremamente felice per la squadra. Abbiamo avuto un periodo difficile e le cose stanno andando bene internamente. Non è facile, tutti sono sotto pressione", ha detto Krack.

Sotto pressione, bisogna fare in modo di prendere le decisioni giuste e di comportarsi bene con gli altri per uscirne insieme, ha detto Krack: "Siamo rimasti uniti e lo si vede dalla gioia. Un triplo scontro diretto come questo è brutale, soprattutto quando i risultati non arrivano".

Krack ha annunciato che non ci saranno più aggiornamenti nelle ultime due gare dell'anno. "La cosa principale ora è testare alcune cose. Non ci saranno più grandi aggiornamenti, non possiamo più permettercelo, anche a causa della nuova vettura. Dato che le vetture saranno le stesse a causa dei regolamenti, proveremo alcune cose. Faremo di nuovo delle normali sessioni di test, soprattutto a Las Vegas. Non faremo altri sviluppi importanti".

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico

Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02° Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12