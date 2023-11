Mike Krack (Aston Martin): "As coisas estão a correr bem a nível interno".

As últimas semanas não têm sido fáceis para a Aston Martin. O chefe de equipa Mike Krack fez saber que as coisas provavelmente correram mal.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Todos os envolvidos na Aston Martin sofreram nas últimas semanas. Pouca coisa se conjugou. No final de agosto, a surpreendente equipa celebrou mais um pódio de Fernando Alonso, antes de as coisas descambarem.

A equipa estava, sem dúvida, em crise e, na semana passada, Alonso deu o alarme, dizendo que a Aston Martin poderia não marcar muitos mais pontos.

Mas no Brasil, Alonso e o seu companheiro de equipa Lance Stroll recuperaram de forma impressionante com um terceiro e um quinto lugar no GP.

"Foi muito stressante - terceiro e quinto lugar. Tínhamos um ritmo relativamente bom e sabíamos que poderia ser muito bom para nós se pilotássemos ao ar livre. Não sabíamos o quão bom era", disse o chefe de equipa Mike Krack após a forte conquista de pontos.

"Apesar de toda a alegria, ainda estamos muito atrás dos líderes. Vamos ver isso na terça-feira", observou.

A alegria também prevaleceu. "Antes de mais, estou muito feliz pela equipa. Passámos por um período difícil e, internamente, as coisas estão a correr bem. Não é fácil, todos estão sob muita pressão", disse Krack.

Sob pressão, é preciso ter a certeza de que se tomam as decisões certas e de que se lida com os outros de forma adequada para sairmos juntos da situação, disse Krack: "Mantivemo-nos unidos e isso vê-se na alegria. Um jogo triplo como este é brutal, especialmente quando os resultados não aparecem."

Não haverá mais actualizações nas duas últimas corridas do ano, anunciou Krack. "O principal agora é testar algumas coisas. Não haverá mais grandes actualizações, já não nos podemos dar a esse luxo, também por causa do novo carro. Como os carros serão os mesmos devido aos regulamentos, vamos experimentar algumas coisas. Voltaremos a ter sessões de testes normais, especialmente em Las Vegas. Não vamos fazer mais nenhum desenvolvimento importante".

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12